Un incident de o violență extremă a avut loc în municipiul Dej, unde un bărbat în vârstă de 31 de ani din județul Cluj a fost arestat preventiv sub acuzația de ultraj. Decizia instanței a venit după ce individul, deși se afla deja încătușat, a atacat fizic echipajul de poliție sosit la fața locului pentru a aplana un conflict domestic, anunță news.ro.

Problemele au început în cursul zilei de duminică, în momentul în care o femeie a sunat la numărul de urgență pentru a cere ajutorul autorităților. Aceasta a reclamat faptul că fiul ei, în vârstă de 31 de ani, provoacă un scandal uriaș în locuință.

La adresa indicată s-a deplasat rapid un echipaj de ordine publică. Polițiștii l-au identificat pe bărbat, care se manifesta extrem de agresiv și se afla într-o stare avansată de ebrietate. În momentul în care oamenii legii au încercat să poarte o discuție cu el și să îl calmeze, clujeanul a devenit și mai recalcitrant, începând să îi înjure și să îi amenințe pe agenți.

Deoarece situația risca să degenereze, forțele de ordine au fost obligate să acționeze ferm pentru a neutraliza pericolul. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au explicat dinamica evenimentelor care au dus la rănirea agenților.

„Întrucât comportamentul său prezenta un pericol, poliţiştii au procedat la imobilizarea şi încătuşarea acestuia. Pe timpul conducerii acestuia către autospeciala de poliţie, bărbatul a devenit agitat şi a continuat să adreseze injurii şi ameninţări poliţiştilor, lovindu-l cu capul în zona feţei pe unul dintre poliţişti şi cu piciorul pe celălalt poliţist”, transmit oficialii Poliţiei Cluj.

Imediat după ce a fost imobilizat complet și transportat la sediu, agresorul a fost preluat de un echipaj medical. În primă fază, din cauza stării de agitație extremă și a comportamentului irațional, bărbatul a fost internat involuntar într-o secție de Psihiatrie.

Ulterior, după evaluările medicale și administrarea probatoriului, procurorii au solicitat măsuri preventive drastice. În cursul zilei de luni, magistrații de la Judecătoria Dej au admis cererea anchetatorilor și au emis pe numele bărbatului un mandat de arestare preventivă. Acesta este cercetat penal pentru comiterea infracțiunii de ultraj și riscă o pedeapsă aspră cu închisoarea.