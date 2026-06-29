Un autoturism declarat furat în Germania a fost depistat de polițiștii de frontieră în județul Giurgiu, în timpul unui control de rutină desfășurat pe DN5, potrivit informațiilor furnizate de Poliția de Frontieră.

Vehiculul, evaluat la aproximativ 35.000 de euro, era înmatriculat în România și era condus de un cetățean român care venea din Grecia.

Descoperirea a fost făcută duminică seară, în jurul orei 21:30, de către polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date internaționale, oamenii legii au constatat că autoturismul figura ca fiind furat, în baza unei alerte emise de autoritățile din Germania.

Potrivit Poliției de Frontieră Române, autoturismul a fost oprit pentru verificări în timpul unei acțiuni desfășurate pe DN5, una dintre principalele artere rutiere folosite de șoferii care intră în România dinspre sudul Europei.

La volan se afla un cetățean român în vârstă de 41 de ani. Conform informațiilor transmise de autorități, acesta circula pe ruta Grecia–România, iar mașina era înmatriculată în România.

Verificările efectuate de polițiști au scos însă la iveală faptul că vehiculul era urmărit la nivel internațional.

„În urma verificărilor specifice efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul figura în bazele de date ca fiind declarat furat, în baza unei alerte emise de autoritățile din Germania”, au transmis reprezentanții Poliției de Frontieră.

Autoritățile au precizat că valoarea de piață a autoturismului este estimată la aproximativ 35.000 de euro.

Deși mașina era înmatriculată în România, existența unei alerte active în sistemele internaționale a determinat polițiștii de frontieră să ia măsurile prevăzute de lege.

Astfel, vehiculul a fost indisponibilizat și transportat la sediul instituției pentru continuarea verificărilor.

În acest caz, polițiștii de frontieră au început cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, infracțiune care presupune deținerea, dobândirea sau valorificarea unui bun provenit din săvârșirea unei infracțiuni, în condițiile prevăzute de lege.

Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările în care autoturismul a ajuns în posesia conducătorului auto și dacă acesta avea cunoștință despre faptul că vehiculul era căutat de autoritățile germane.

La finalizarea cercetărilor vor fi dispuse măsurile legale care se impun, au precizat reprezentanții Poliției de Frontieră Române.

Cazul evidențiază rolul cooperării dintre autoritățile din statele membre ale Uniunii Europene în combaterea criminalității transfrontaliere. Schimbul rapid de informații prin bazele de date internaționale permite identificarea vehiculelor semnalate ca fiind furate chiar și după ce acestea sunt înmatriculate într-o altă țară sau circulă pe alte rute europene.

Poliția de Frontieră utilizează în mod curent aceste sisteme informatice în timpul controalelor efectuate în punctele de trecere a frontierei și pe principalele drumuri naționale, contribuind la recuperarea bunurilor urmărite și la documentarea unor posibile infracțiuni.