Vila din Bârlad a lui Titi Aur a fost scoasă la vânzare cu 800.000 de euro pe OLX

Pilotul de raliuri Titi Aur a decis să își scoată la vânzare vila din Bârlad, orașul său natal, o proprietate amplasată într-o zonă liniștită, pe care nu o mai folosește de mai mulți ani. Imobilul a fost listat pe platforme imobiliare, inclusiv pe OLX, la un preț de 800.000 de euro, negociabil.

Decizia vine după ce Titi Aur și familia sa s-au mutat la București în urmă cu aproximativ 15 ani, iar casa din Bârlad a rămas, în mare parte, nelocuită.

Proprietatea pusă la vânzare este una de mari dimensiuni și este complet mobilată și utilată. Conform descrierii publicate în anunțul de vânzare, vila are o suprafață totală de 1.300 de metri pătrați, dintre care aproximativ 450 de metri pătrați sunt construiți, iar suprafața utilă este de circa 380 de metri pătrați.

Locuința este compartimentată în cinci dormitoare, o bucătărie cu dining room open space, subsol, mansardă și o grădină amenajată. Imobilul dispune de un garaj cu o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați, dar și de o piscină acoperită, cu un volum de 130 de metri cubi și o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați. În plus, vila este dotată cu saună și a fost descrisă ca având o structură solidă, realizată pe baza unui proiect specializat.

În anunțul de vânzare este menționat faptul că prețul de 800.000 de euro este negociabil, proprietatea fiind promovată ca o locuință potrivită pentru o familie care dorește să locuiască permanent în Bârlad.

Fostul pilot de raliuri a explicat public motivele pentru care a ales să renunțe la casa din orașul natal. Potrivit declarațiilor sale, decizia nu are legătură cu o nevoie urgentă, ci cu realitatea practică a faptului că vila nu mai este folosită.

„Da, am decis să vindem casa din Bârlad, pentru că, de 15 ani, ne-am mutat la București, nu mai locuim acolo, mergem foarte rar. Este o cheltuială în plus și n-o mai folosim. Nu e ieftină, e 800.000 de euro negociabil, dar am investit foarte mult în această construcție”, a declarat Titi Aur.

Acesta a subliniat că imobilul a fost construit pe un teren aflat în apropierea casei în care s-a născut și că proiectul a fost realizat cu atenție la rezistență și durabilitate.

„E o casă foarte rezistentă, este construită de un proiectant, pe un teren pe care l-am avut în apropierea casei unde m-am născut. Am ajuns la concluzia că această casă nu e pentru noi, ci pentru cine se potrivește și vrea să locuiască în Bârlad”, a mai spus Titi Aur.

Din descrierea vilei și din explicațiile oferite de Titi Aur reiese că imobilul a fost gândit ca o locuință de lungă durată, cu facilități rare pentru un oraș de dimensiunea Bârladului. Piscina acoperită, sauna, suprafața generoasă și compartimentarea amplă indică o investiție semnificativă, realizată în timp, nu un proiect imobiliar speculativ.

Titi Aur a precizat că prețul cerut reflectă costurile ridicate ale construcției și dotărilor, dar și calitatea structurii, subliniind că nu este vorba despre o locuință obișnuită.

La 62 de ani, Constantin „Titi” Aur este una dintre cele mai cunoscute figuri din motorsportul românesc. De-a lungul carierei sale, a câștigat opt titluri de campion național și a obținut 52 de victorii în raliuri, precum și 32 de victorii în etape de viteză în coastă. Palmaresul său include două titluri de campion la VTM, un titlu de vicecampion în Balkan Rally și trei etape câștigate în Campionatul European de Raliuri.

După retragerea din competițiile de top, Titi Aur s-a dedicat activităților de educație rutieră și este cunoscut în prezent ca specialist în conducere defensivă, implicat în proiecte de siguranță rutieră și formare auto.