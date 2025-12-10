Titi Aur critică dur acordarea de atribuții de circulație pentru Poliția Locală

Polițiștii locali ar putea opri vehicule, verifica documentele șoferilor și chiar imobiliza mașinile, potrivit unui proiect legislativ. Fostul campion de raliuri Titi Aur a comentat recent această propunere făcuta de MAI, arătând că extinderea atribuțiilor fără o pregătire corespunzătoare nu este potrivită.

Expertul în conducere defensivă Titi Aur avertizează asupra riscurilor acestui proiect legislativ. El subliniază că schimbările ar trebui însoțite de o pregătire riguroasă a polițiștilor.

„E de discutat. Eu cred că da, cu o singură condiție: să se facă, cu adevărat, pregătirea polițiștilor locali, ca să înțeleagă. Dacă l-ai făcut din paznic, polițist local și acum are dreptul să anuleze permise, nu e în regulă. La noi educația nu există și dacă se face pregătirea polițiștilor cum se face a instructorilor, nu cred în asta… Nu pot spune că e bine sau nu, ar fi bine dacă s-ar respecta procedura și, din nou, polițiștii locali ar trece și la circulație”, a spus Titi Aur, în emisiunea „DC Conducem”, realizată de Florin Răvdan.

Până acum, polițiștii locali puteau doar să dirijeze traficul și să intervină în cazul parcărilor neregulamentare sau al circulației pe interzis.

Potrivit proiectului, aceștia ar putea solicita permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau actul de identitate al șoferilor. Titi Aur a mai spus că, în multe țări, polițiștii locali care au atribuții în trafic beneficiază de un nivel ridicat de pregătire, ceea ce face ca sistemul să funcționeze eficient.

El a atras atenția că în România există riscul ca persoane fără permis de conducere și fără experiență în școli de șoferi să fie puse să aplice sancțiuni.

Potrivit fostului pilot, un polițist local care a fost doar paznic și nu are permis de conducere nu ar trebui să poată amenda șoferi cu experiență.

„În multe țări, polițiștii locali au atribuții în circulație, dar au și un grad de civilizație, de pregătire, altfel nu funcționează. Nu poți să-l pui pe unul care nu înțelege nimic, care nu are nici permis de conducere și nu a trecut niciodată nici printr-o școală de șoferi… un polițist local care a fost doar paznic - el nu are permis de conducere, dar în lege apare că de mâine îl poate amenda pe Titi Aur, trebuie să fie pregătit cel puțin egal cu mine - șoferul”, a adăugat fostul pilot.

De asemenea, aceștia ar putea interveni în cazuri de agresivitate fizică sau verbală între participanții la trafic.

În prezent, competențele Poliției Locale în domeniul rutier sunt limitate, iar oprirea vehiculelor este permisă doar în anumite situații. Proiectul propus de Ministerul Afacerilor Interne se află în dezbatere publică, urmând ca, după aprobarea finală, să fie publicat în Monitorul Oficial.

Legea 155/2010 precizează atribuțiile actuale ale polițiștilor locali

Articolul 7 din lege stabilește ce atribuții are un polițist local care activează în departamentul de circulație. Sunt precizări clare pentru activitățile în care trebuie să acționeze doar împreună cu angajați din Poliția Națională.

În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice; b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere; g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară; h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar; i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule; j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală; k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap; l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;