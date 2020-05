„Ba da, pot fi amendați. Oricum, un comportament total incorect din partea unor care se pretind lideri. Aici forța exemplului e cea mai importantă. În spații închise există obligativitatea purtării maștii. În discursul la microfon nu au purtat masca și a fost o decizie a lor. De fapt, ei se considera deasupra legii și că doar cetățenii obișnuiți trebuie să respecte legea. Este foarte ilustrativ pentru mentalitatea pe care o au în raport cu legea”, a declarat premierul Orban, la B1 TV.

Reacția lui Victor Ponta cu privire la acest aspect nu a întârziat să apară, iar liderul Pro România l-a „taxat” dur pe prim-ministrul României, prin intermediul unui mesaj postat pe Facebook.

„Lucovide!! Tu porti masca tot timpul! Tu esti virusul care de 30 de ani pui in pericol viata romanilor !

Tu trebuie sa iti dai jos masca si sa te vada toti romanii asa cum esti : un vataf umil si slugarnic cu Boierul Klaus si mincinos si ticalos cu romanii care muncesc pe “mosia” voastra / un impostor care de 30 de ani nu ai lasat nimic in urma ta in politica / cel mai incompetent si ipocrit Premier al Romaniei ( ai depasit-o deja si pe Viorica)!

Hai amendeaza-ne Lucovide! Ca tu nu stii altceva decat sa amendezi oamenii care te intreaba de solutii economice, de salarii, pensii, alocatii si salvarea firmelor romanesti!

Si Marcel Ciolacu si eu te-am intrebat ce faci pentru economie si pentru viata oamenilor afectati de Pandemie si de masurile aberante ale Guvernului – am primit si singurul raspuns de care esti tu capabil : ne dai amenda!”, a fost reacția lui Victor Ponta.