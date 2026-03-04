Veste importantă pentru locuitorii din Constanța. Primăria a dat undă verde unui nou proiect

Locuitorii din Constanța au primit o veste importantă după ce administrația locală a făcut un nou pas pentru realizarea unei investiții de infrastructură urbană. Primăria municipiului a anunțat semnarea contractului pentru construirea unei pasarele pietonale care va traversa liniile de cale ferată dintre cartierele Faleză Sud – Poarta 6 și Km 4 – 5. Proiectul are o valoare de peste 10,4 milioane de lei, fără TVA.

Municipalitatea din Constanța a informat că proiectul presupune realizarea unei pasarele pietonale care să faciliteze traversarea în siguranță a liniilor de cale ferată din zonă. Investiția vine în contextul în care între cartierele Faleză Sud – Poarta 6 și Km 4 – 5 trec două magistrale feroviare importante, una spre Portul Constanța și cealaltă spre Mangalia.

În prezent, în această zonă nu există treceri la nivel care să ofere condiții sigure pentru pietoni, iar proiectul are ca scop tocmai eliminarea acestui risc pentru locuitorii care tranzitează zilnic zona.

„Primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, a semnat contractul privind serviciile de proiectare şi asistenţă tehnică pe perioada execuţiei lucrărilor, precum şi execuţia lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiţii 'Pasarelă pietonală peste liniile de cale ferată între cartierul Km 4-5 şi cartierul Faleză Sud - Poarta 6, în zona Liceul Teoretic Lucian Blaga'. (...) Valoarea totală a contractului este de 10.445.295,91 lei fără TVA, iar durata de implementare este de 14 luni, cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional, cu acordul părţilor”, reiese din comunicatul transmis de Primăria Constanţa.

Autoritățile locale au explicat că noua construcție va oferi o soluție sigură și rapidă pentru traversarea liniilor de cale ferată. Pasarela va facilita accesul locuitorilor din zonă, inclusiv al elevilor care merg la școlile din apropiere, dar și al persoanelor cu mobilitate redusă.

Potrivit studiului de fezabilitate, proiectul prevede realizarea unei pasarele metalice cu o lungime totală de aproximativ 82 de metri și o lățime utilă de 4 metri. Construcția va fi echipată cu două lifturi, fiecare având o capacitate de 6 – 8 persoane, amplasate la capetele pasarelei.

În același timp, proiectul include scări de acces și o copertină de protecție, precum și panouri fonoabsorbante montate în zona de traversare. De asemenea, vor fi instalate sisteme moderne de iluminat public și o infrastructură pentru colectarea apelor pluviale.

Reprezentanții primăriei susțin că proiectul face parte din eforturile administrației locale de a îmbunătăți infrastructura urbană și de a facilita circulația pietonală între zonele orașului.