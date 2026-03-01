Chinezii susțin că au construit cea mai lungă scară rulantă de exterior din lume

Într-o demonstrație impresionantă de inginerie urbană, cel mai lung sistem de scări rulante în aer liber din lume atrage privirile și curiozitatea vizitatorilor. Instalate pe un traseu care traversează o zonă aglomerată, aceste scări rulante nu doar că facilitează accesul rapid între diferite niveluri, dar oferă și o experiență vizuală spectaculoasă, informează odditycentral.com.

Structura impresionantă combină tehnologia modernă cu designul funcțional, permițând transportul simultan al mai multor persoane în siguranță. În plus, integrarea în peisajul natural și urban a fost realizată cu atenție, pentru a nu perturba armonia locului.

Turistii și localnicii se arată încântați de această realizare, care transformă un simplu drum în aer liber într-o experiență unică, recordul mondial fiind doar un motiv în plus de vizitare. Pentru pasionații de inginerie și arhitectură, sistemul reprezintă un exemplu de succes în combinarea utilității cu estetica.

Mai exact, în comitatul Wushan, orașul Chongqing, China, se remarcă printr-o realizare impresionantă de inginerie urbană: construirea celui mai lung sistem de scări rulante în aer liber din lume. Această structură se întinde pe aproximativ 905 metri și depășește 242 de metri în înălțime verticală, oferind atât un mijloc practic de transport, cât și o atracție turistică spectaculoasă pentru vizitatori.

Orașul continuă să atragă atenția prin peisajele sale variate și infrastructura spectaculoasă. Metropola se mândrește cu cea mai adâncă stație de metrou din lume și cu o linie de tren suspendată care traversează direct clădiri rezidențiale, oferind un spectacol urban rar întâlnit.

Recent, orașul a adăugat la lista sa impresionantă de realizări și cel mai lung sistem de scări rulante în aer liber din lume. Denumită Scara Rulantă a Zeiței Wushan, această structură complexă include 21 de scări rulante, 8 lifturi, 4 pasarele rulante, 2 poduri pietonale și 2 pasaje supraterane.

Proiectată pentru a fluidiza traficul pietonal, scara reduce timpul de parcurgere între nivelurile superioare și inferioare ale bulevardului Shennv din zona Gaotang a comitatului Wushan de la o oră la doar 20 de minute.

Această realizare arată ambiția orașului de a combina inovația tehnologică cu nevoile practice ale locuitorilor, consolidându-și reputația de metropolă modernă și neobișnuită în ceea ce privește peisajul urban chinezesc.

Escalatorul Zeiței Wushan, impresionantul sistem de scări rulante exterioare, traversează la o înălțime de aproximativ 242 de metri, echivalentul unei clădiri de 80 de etaje. Lungimea totală a instalației se apropie de un kilometru, măsurând exact 905 metri, ceea ce îl transformă într-unul dintre cele mai lungi astfel de sisteme din lume.

Începând cu 17 februarie, a fost deschis pentru public într-o fază de probă cu tarif, fiecare pasager fiind nevoit să plătească 3 yuani (aproximativ 0,4 dolari) pentru o călătorie. Autoritățile locale vor analiza în continuare rezultatele acestei perioade de testare înainte de a decide dacă tariful va fi menținut permanent.

Proiectul vizează nu doar facilitarea accesului pe pantele abrupte ale zonei, dar și creșterea confortului și eficienței transportului pentru locuitorii din Chongqing, care se confruntă adesea cu dificultăți în deplasările zilnice din cauza reliefului accidentat al orașului.