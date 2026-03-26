Venezuela a introdus câini robot, bazați pe tehnologie AI, pentru patrulare. Ce se va întâmpla cu polițiștii și patrupezii tradiționali

Câini robot în Venezuela. Sursa foto: captură video
Autoritățile din Caracas, Venezuela, testează doi câini robot, Turbo și Voltio, în cadrul unui program de securitate publică bazat pe tehnologie AI, relatează euronews.com.

Autoritățile din Venezuela lansează un nou program de securitate urbană, pe bază de câini robot

Municipalitatea Chacao, situată în estul capitalei Venezuelei, Caracas, a lansat în martie 2026 un program de securitate publică ce include utilizarea a doi câini roboți, denumiți Turbo și Voltio. Inițiativa a fost prezentată de primarul Gustavo Duque.

Dispozitivele sunt concepute pentru a patrula în spații publice, în special pe timpul nopții. Zonele vizate includ piețe, bulevarde și alte puncte frecventate.

Roboții transmit imagini în timp real către centrul de comandă

Echipate cu camere de înaltă rezoluție și senzori de mișcare, unitățile pot capta și transmite imagini live către centrul de comandă al municipalității. Sistemele permit detectarea mișcărilor suspecte și monitorizarea numerelor de înmatriculare.

Tăvălugul scumpirilor va continua. BNR: Plătim pentru dezastrul bugetar din anii anteriori
Tăvălugul scumpirilor va continua. BNR: Plătim pentru dezastrul bugetar din anii anteriori
108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Aplauze în Parlamentul de la Chişinău
108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Aplauze în Parlamentul de la Chişinău

Potrivit autorităților locale, tehnologia are rol de suport. Roboții sunt folosiți pentru a sprijini activitatea poliției în patrulele de rutină.

Câini robot în Venezuela. Sursa foto: captură video

Oficialii din Venezuela spun că tehnologia pe bază de câini robot nu înlocuiește forțele de ordine

Reprezentanții administrației au precizat că noile echipamente nu sunt destinate să înlocuiască polițiștii sau unitățile canine tradiționale. Ele sunt integrate ca instrumente suplimentare în activitatea de securitate.

Rolul lor este limitat la supraveghere și sprijin operațional.

Chacao devine un teren de testare pentru „smart city”

Autoritățile descriu inițiativa drept o premieră regională și parte a unei strategii de transformare a orașului într-un model de „smart city”.

Chacao este una dintre cele cinci municipalități ale Caracasului. Zona găzduiește centre financiare importante, hoteluri și centre comerciale. Este considerată una dintre cele mai prospere zone ale capitalei.

Securitatea urbană rămâne o prioritate publică

Programul reflectă o tendință mai amplă de integrare a tehnologiei în menținerea ordinii publice. Autoritățile încearcă să combine prezența vizibilă a forțelor de ordine cu sisteme moderne de supraveghere.

Inițiativa apare într-o perioadă în care siguranța urbană continuă să fie o temă majoră în dezbaterea publică.

Stiri calde

18:04 - Tăvălugul scumpirilor va continua. BNR: Plătim pentru dezastrul bugetar din anii anteriori
17:58 - 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Aplauze în Parlamentul de la Chişinău
17:53 - LPF a anunțat programul etapei a 4-a din play-off şi play-out. Ce partide se joacă în ziua de Paște
17:46 - Republica Moldova va cere despăgubiri Rusiei după atacul asupra liniei electrice Isaccea–Vulcănești
17:36 - Melania Trump, la braț cu un robot revoluționar. Ce știe să facă „mașina” cu care l-a înlocuit pe președintele SUA
17:28 - 11 taximetriști reținuți în Republica Moldova, suspectați că transportau ilegal bărbați din Ucraina spre Uniunea Euro...

Robert Turcescu, despre motivul pentru care Sorin Grindeanu s-a văzut cu oficialii UE
Robert Turcescu, despre motivul pentru care Sorin Grindeanu s-a văzut cu oficialii UE
Ce mănâncă, de fapt, patrupedul tău? | Dr. Gianina Răsvan Șoltz invitul lui Liviu Harbuz
Ce mănâncă, de fapt, patrupedul tău? | Dr. Gianina Răsvan Șoltz invitul lui Liviu Harbuz
Bogdan Comaroni: O să vină o criză de n-o să avem aer
Bogdan Comaroni: O să vină o criză de n-o să avem aer

