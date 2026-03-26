Venezuela a introdus câini robot, bazați pe tehnologie AI, pentru patrulare. Ce se va întâmpla cu polițiștii și patrupezii tradiționali

Autoritățile din Caracas, Venezuela, testează doi câini robot, Turbo și Voltio, în cadrul unui program de securitate publică bazat pe tehnologie AI, relatează euronews.com.

Municipalitatea Chacao, situată în estul capitalei Venezuelei, Caracas, a lansat în martie 2026 un program de securitate publică ce include utilizarea a doi câini roboți, denumiți Turbo și Voltio. Inițiativa a fost prezentată de primarul Gustavo Duque.

Dispozitivele sunt concepute pentru a patrula în spații publice, în special pe timpul nopții. Zonele vizate includ piețe, bulevarde și alte puncte frecventate.

Echipate cu camere de înaltă rezoluție și senzori de mișcare, unitățile pot capta și transmite imagini live către centrul de comandă al municipalității. Sistemele permit detectarea mișcărilor suspecte și monitorizarea numerelor de înmatriculare.

Potrivit autorităților locale, tehnologia are rol de suport. Roboții sunt folosiți pentru a sprijini activitatea poliției în patrulele de rutină.

Reprezentanții administrației au precizat că noile echipamente nu sunt destinate să înlocuiască polițiștii sau unitățile canine tradiționale. Ele sunt integrate ca instrumente suplimentare în activitatea de securitate.

Rolul lor este limitat la supraveghere și sprijin operațional.

Autoritățile descriu inițiativa drept o premieră regională și parte a unei strategii de transformare a orașului într-un model de „smart city”.

Chacao este una dintre cele cinci municipalități ale Caracasului. Zona găzduiește centre financiare importante, hoteluri și centre comerciale. Este considerată una dintre cele mai prospere zone ale capitalei.

Programul reflectă o tendință mai amplă de integrare a tehnologiei în menținerea ordinii publice. Autoritățile încearcă să combine prezența vizibilă a forțelor de ordine cu sisteme moderne de supraveghere.

Inițiativa apare într-o perioadă în care siguranța urbană continuă să fie o temă majoră în dezbaterea publică.