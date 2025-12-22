Social

Regretele lui Marian Vanghelie. Decizia lui Ceaușescu i-a bulversat copilăria

Regretele lui Marian Vanghelie. Decizia lui Ceaușescu i-a bulversat copilăriaSursă: EVZ
Din cuprinsul articolului

Marian Vanghelie, fost primar al sectorului 5, a discutat despre felul în care și-a petrecut sărbătorile de iarnă de-a lungul vieții, evocând amintiri legate de copilărie și familie. „Ne bucurăm de sărbători, de perioada asta frumoasă. Sărbătorile româneşti sunt foarte frumoase”, a spus acesta, la un post TV.

Vanghelie: „Sărbătorile româneşti sunt foarte frumoase”

Fostul edil a declarat că, deși a avut posibilitatea să călătorească în străinătate, a ales aproape întotdeauna să își petreacă sărbătorile în România, motivând această decizie prin obligațiile profesionale și atașamentul față de tradițiile românești.

Vanghelie a rememorat sărbătorile de Crăciun din copilărie, pe care le-a descris ca fiind pline de emoție și magie, dar marcate de lipsa tatălui. De asemenea, a vorbit despre legătura cu mama sa și despre influența acelor ani asupra valorilor și relațiilor de familie.

„Ne bucurăm de sărbători, de perioada asta frumoasă. Sărbătorile româneşti sunt foarte frumoase, majoritatea sărbătorilor le-am petrecut în România pentru că mereu am avut treabă. Eu cred că sunt un român natural. S-a făcut întotdeauna bradul, nu ne-a lipsit, pentru că sunt lucruri frumoase, tradiţionale pe care trebuie să le respectăm”, a spus acesta, în interviul acordat Antena Stars.

Brad de Crăciun

Brad de Crăciun. Sursă foto: Pixabay

Copilăria fostului primar, marcată de lipsa tatălui

Fostul primar a spus că, deși mesele de sărbători erau bogate și atmosfera caldă, copilăria sa a fost marcată de absența tatălui. Totodată, a prezentat deschis contextul în care acesta a plecat din România și decizia familiei de a rămâne în țară.

„Erau pe masă bucatele făcute de mama… Eu, din păcate, cu tata nu am fost, dar am fost cu mama și toate lucrurile erau frumoase. Cred că mi-a lipsit figura paternă.. Tatăl meu este evreu, când m-am născut, în 1968, le-a dat voie Ceauşescu să plece, ei au vrut să plece cu mama cu tot… Dar atunci copiii ascultau de părinți, iar mama a ascultat de părinții ei și nu au lăsat-o să plece”, a explicat acesta.

Vanghele: „Tata este multimiliardar, un tip foarte orgolios”

Fostul edil a declarat că este la curent cu situația tatălui său, despre care a spus că știe unde trăiește și că acesta are două fiice.

„Eu sunt informat, știu exact unde trăiește, are două fete mari. Tata este multimiliardar, un tip foarte orgolios. Eu cred ca părinții trebuie să te caute, și nu tu, ca și copil”, a mai spus Vanghele.

Proiecte speciale