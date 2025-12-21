Drumul spre familie de Sărbători, mai scump ca oricând. Cât plătim pe transport în luna decembrie

În fiecare an, luna decembrie aduce cu ea aceeași mișcare aproape ritualică: mii de români își fac bagajele și pornesc la drum, spre locurile unde Crăciunul încă miroase a copilărie, a sarmale și a lemn ars în sobă. Drumul spre familie a fost mereu mai mult decât o simplă deplasare dintr-un punct în altul. Este o promisiune, o nevoie afectivă, o revenire la rădăcini. Doar că, în 2025, această întoarcere acasă vine cu un preț mai mare ca oricând.

Fie că vorbim despre mașina personală sau tren, costurile s-au adunat într-un mod care apasă tot mai greu pe bugetele familiilor. Într-un final de an dominat de inflație, scumpiri în lanț și ajustări de tarife, drumul spre cei dragi nu mai este doar o chestiune de timp, ci una de calcule precise.

Pentru milioane de români, mașina rămâne principalul mijloc de transport atunci când vine vorba de plecat acasă de Sărbători. Libertatea de a pleca la orice oră, de a opri pe drum și de a ajunge direct în fața porții părinților cântărește mai mult decât confortul unui vagon încălzit...sau nu. Însă această libertate este din ce în ce mai scumpă.

Un drum București–Brașov, de aproximativ 166 de kilometri, înseamnă un consum mediu de 10–12 litri la 100 de kilometri pentru multe autoturisme, mai ales în condiții de trafic de sărbători. La un calcul simplu, costul carburantului pentru un singur sens poate depăși 100 de lei, iar pentru un drum dus-întors suma se apropie rapid de 200–220 de lei, fără a include eventuale taxe, mâncare pe traseu sau uzura mașinii.

Pentru ruta București–Sibiu, de aproximativ 275 de kilometri, cheltuiala este și mai vizibilă. Consumul estimat depășește 20 de litri, ceea ce înseamnă un cost de 150 de lei cu benzină sau 156 de lei cu motorină pentru un singur sens. Dus-întors, o vizită de sărbători ajunge rapid la 300–310 lei, fără a lua în calcul traficul intens sau eventualele opriri.

Pentru românii care se întorc în Moldova, drumul este nu doar mai lung, ci și mai costisitor. Ruta București–Piatra Neamț, de aproximativ 350 de kilometri, presupune un consum de peste 26 de litri. Asta se traduce printr-un cost de 192 de lei cu benzină sau 198 de lei cu motorinăpentru un singur sens.

Pentru București–Suceava, distanța crește la aproximativ 450 de kilometri, iar consumul sare de 33 de litri. Costul unei singure deplasări ajunge astfel la 245 de lei cu benzină și 255 de lei cu motorină, iar pentru dus-întors se depășește pragul de 500 de lei, doar pentru carburant.

Chiar și pentru cei care se deplasează spre litoral pentru a petrece Sărbătorile în familie, costurile nu sunt de ignorat. Nici ruta București–Constanța, considerată una dintre cele mai rapide și mai bine conectate din țară, nu a scăpat de majorări pentru transportul cu trenul. Prețul unui bilet la clasa a II-a pentru trenul care parcurge distanța în aproximativ două ore și jumătate a crescut de la 84 de lei la 93 de lei. Pentru cei care preferă clasa întâi, tariful a ajuns la 135 de lei, o sumă care transformă o simplă vizită de sărbători într-o cheltuială comparabilă cu un drum lung cu mașina. Chiar și trenul InterRegio care ajunge la mare în doar două ore a suferit o scumpire, biletul urcând de la 94 de lei la 105 lei.

Astfel, chiar și pentru distanțe relativ scurte, costul transportului feroviar devine un factor de luat în calcul în bugetul de Crăciun.

Pe de altă parte, distanța București–Constanța, de aproximativ 225 de kilometri, presupune un consum de aproape 17 litri de carburant, dacă se alege transportul cu mașina. La pompă, asta înseamnă circa 124 de lei cu benzină și 129 de lei cu motorină pentru un drum într-un singur sens. Pentru dus-întors, costul total se apropie de 250–260 de lei, o sumă comparabilă cu biletele de tren pentru două persoane.

În paralel cu scumpirea carburantului, nici transportul feroviar nu mai oferă refugiul financiar de altădată. Începând cu data de 14 decembrie 2025, călătoria cu trenul a devenit oficial mai costisitoare, odată cu intrarea în vigoare a noilor tarife stabilite prin Mersul Trenurilor 2025–2026.

Majorarea aplicată este de 9,88%, fiind realizată automat, în baza ratei inflației comunicată de Institutul Național de Statistică în Buletinul nr. 260 din 13 octombrie 2025, conform prevederilor legale aflate în vigoare. Deși justificată tehnic prin evoluțiile economice, scumpirea este resimțită direct de pasageri, mai ales în cea mai aglomerată perioadă a anului.

Pentru una dintre cele mai circulate rute din România, București–Brașov, un bilet InterRegio, clasa a II-a, a ajuns la 75 de lei, față de 68 de lei anterior. Diferența pare mică la prima vedere, dar pentru familiile care călătoresc cu doi sau trei copii, suma finală începe să conteze.

De la București Nord la Cluj-Napoca, prețul unui bilet a ajuns la 138,5 lei, într-un context în care durata călătoriei rămâne una considerabilă. Pentru cei care fac acest drum de două ori în perioada sărbătorilor, costul transportului se apropie de pragul psihologic de 300 de lei, fără a include eventuale suplimente sau rezervări.

Pe distanțe mai lungi, impactul noilor tarife este și mai vizibil. O călătorie cu trenul pe ruta București–Iași costă în prezent aproximativ 140 de lei la clasa a II-a, o sumă care, pentru un drum dus-întors, ajunge aproape de 300 de lei pentru o singură persoană.

Dacă se alege transportul cu mașina personală, ruta București–Piatra Neamț, de aproximativ 350 de kilometri, presupune un consum de peste 26 de litri. Asta se traduce printr-un cost de 192 de lei cu benzină sau 198 de lei cu motorină pentru un singur sens. Pe cealaltă parte, pentru București–Suceava, distanța crește la aproximativ 450 de kilometri, iar consumul sare de 33 de litri. Costul unei singure deplasări ajunge astfel la 245 de lei cu benzină și 255 de lei cu motorină, iar pentru dus-întors se depășește pragul de 500 de lei, doar pentru carburant.

Pentru mulți români plecați la muncă în marile centre universitare sau economice, întoarcerea acasă înseamnă acum o alegere între confort, timp și bani. Trenul nu mai este neapărat varianta „ieftină”, ci una dintre opțiunile care trebuie atent cântărite.