Un copil de nouă ani din Franța a fost găsit închis și subnutrit într-o camionetă. Tatăl și partenera acestuia, puși sub acuzare

Un copil de nouă ani, găsit luni gol și subnutrit într-o camionetă în care era ținut închis, pe o grămadă de deșeuri, a trăit timp de peste un an în condiții greu de imaginat într-un sat din sudul Alsaciei. Procurorul din Mulhouse a anunțat vineri punerea sub acuzare a tatălui și a partenerei acestuia, potrivit AFP.

Jandarmii au descoperit copilul luni, în Hagenbach, o localitate din departamentul Haut-Rhin, situată la aproximativ 20 de kilometri sud-vest de Mulhouse, după ce o femeie a semnalat că se aud „zgomote de copil” dintr-o dubiță parcată într-o curte. Băiețelul a fost găsit „culcat în poziţie fetală, gol, acoperit cu o pătură, pe un morman de gunoi şi în apropierea unor excremente”.

„Din cauza poziţiei aşezate prelungite”, copilul, „palid şi în mod evident subnutrit”, nu mai putea să meargă, iar acesta a fost dus imediat la spitalul din Mulhouse, a explicat procurorul Nicolas Heitz.

Băiețelul le-a povestit anchetatorilor că partenera tatălui său „nu-l mai voia în apartament şi dorea ca el să fie internat într-un spital de psihiatrie”, iar tatăl l-a închis în camionetă „pentru a nu-l interna”, la sfârşitul anului 2024, când avea 7 ani. Copilul nu se mai spălase de atunci, avea un sac cu haine și era nevoit să urineze în sticle de plastic și să-și facă nevoile în saci de gunoi.

Tatăl, în vârstă de 43 de ani, care locuia împreună cu partenera sa de 37 de ani și cu cele două fiice ale lor, de 12 și 10 ani, a recunoscut că l-a ținut închis și că nu i-a oferit îngrijire băiețelului.

El a declarat că l-a „pus în această dubiţă începând din noiembrie 2024 pentru a-l proteja, deoarece partenera sa voia să-l interneze într-un spital de psihiatrie”, a afirmat procurorul, care a adăugat că „niciun element medical” nu a confirmat eventuale probleme psihiatrice ale copilului. Sora victimei, o fetiţă de 12 ani, a declarat că „locuieşte cu tatăl ei de patru sau cinci ani, mama ei având probleme de natură psihologică”.

Băiatul a fost înscris în clasa întâi până în anul școlar 2023/2024, la Mulhouse, iar școala „i-a clasat dosarul” după ce familia a anunțat că va fi școlarizat altfel. Ulterior, el a „dispărut peste noapte”, potrivit vecinilor și martorilor audiați de anchetatori, însă mai mulți vecini au spus că au auzit zgomote din mașină sau din apartamentul familiei atunci când aceștia erau plecați.

Tatăl a declarat că i-a permis fiului să iasă cu el până în mai 2025 și că i-a dat voie să intre în apartament în vara anului 2025, atunci când restul familiei era în vacanță. El i-a dat un telefon mobil și îi spunea când poate ieși din mașină sau când trebuie să plece din locuință. De asemenea, a montat o cameră de supraveghere orientată spre camionetă, iar imaginile au arătat că mergea „de două ori pe zi la maşină, unde părea să arunce ceva în interior”.

Casa, vopsită în galben, se află în apropierea primăriei, iar o vecină care a dorit să își păstreze anonimatul l-a descris pe tatăl familiei drept „foarte amabil”. „Nu ne-am fi putut imagina niciodată aşa ceva. I-am văzut pe pompieri scoţându-l, era în pătura de supravieţuire. Văd chipul copilului de luni, abia dorm”, a afirmat aceasta.

Bărbatul de 43 de ani a fost pus sub acuzare pentru arestare, răpire, sechestrare și detenție arbitrară a unui minor sub 15 ani, precum și pentru privarea de îngrijire și hrană care pune în pericol sănătatea unui copil de 15 ani, comise de un ascendent.

Partenera sa, care nu este mama copilului, a fost pusă sub acuzare pentru neacordarea de ajutor unui minor sub 15 ani aflat în pericol și pentru neanunțarea maltratării, iar aceasta a fost plasată sub control judiciar.

Potrivit tatălui, partenera sa bănuia că se întâmplă ceva, însă nu știa că băiatul se afla în mașină. Parchetul a decis plasarea provizorie a celor trei copii în grija serviciilor sociale, iar băiețelul este internat în continuare în spital și se află „în siguranţă”, potrivit procurorului.