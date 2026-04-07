Rapperul Offset, împușcat în Florida. A fost dus la spital de urgență

Rapperul american Offset, cunoscut ca membru al trupei Migos și fost soț al artistei Cardi B, a fost împușcat luni seară în orașul Hollywood, Florida, și a fost transportat de urgență la spital, unde medicii îl monitorizează. Reprezentanții artistului au declarat că starea sa este stabilă și că viața sa nu este pusă în pericol.

Incidentul a avut loc în zona de valet a complexului Seminole Hard Rock, unul dintre cele mai populare centre de divertisment și cazinouri din sudul Floridei. Potrivit purtătorului de cuvânt al lui Offset, acesta a fost rănit și primește îngrijiri medicale. Autoritățile locale nu au confirmat oficial identitatea victimei, însă sursele apropiate artistului au precizat că situația este sub control.

Departamentul de Poliție Seminole a transmis că două persoane au fost reținute pentru audieri, în timp ce ancheta privind circumstanțele incidentului este în desfășurare. Poliția a subliniat că zona este securizată și că nu există un pericol pentru public.

De asemenea, autoritățile au afirmat că rănile suferite nu pun viața victimei în pericol. În primele rapoarte neoficiale, se menționa că rapperul a fost împușcat în picior, însă detaliile exacte despre gravitatea leziunilor nu au fost făcute publice.

Offset, al cărui nume real este Kiari Kendrell Cephus, este unul dintre membrii fondatori ai trupei Migos, care a devenit extrem de influentă în industria muzicală rap în ultimul deceniu. Trupa și-a câștigat notorietatea internațională cu piesa „Versace”, lansată în 2013, iar albumul „Culture” din 2018 a fost nominalizat la premiile Grammy pentru cel mai bun album rap.

De asemenea, Offset este cunoscut publicului larg prin relația sa cu rapperița Cardi B, cu care a avut trei copii și de care s-a despărțit în 2024, după ce cei doi s-au căsătorit în secret în 2017, la Atlanta.

Evenimentul din Florida are loc la câțiva ani după moartea vărului lui Offset, rapperul Takeoff, membru al aceleași trupe, care a fost împușcat mortal în 2022, într-un incident petrecut în Houston.