Unde vrea Sorin Grindeanu să redirecționeze 8-9 miliarde din programul SAFE

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, despre programul SAFE, că se aștepta ca, din cele 12 miliarde rămase, între 8 și 9 miliarde să fie direcționate către industria națională de apărare. „Să meargă la Cugir, de exemplu, aici, să meargă în Dâmboviţa, fiindcă acolo sunt multe uzine de acest tip, şi la Moreni, şi în Gorj, la Sadu”, a spus acesta.

Liderul PSD a afirmat că, din cele 16 miliarde alocate prin programul SAFE, patru miliarde sunt destinate mobilității militare, ceea ce înseamnă că vor fi construite loturi de autostradă.

„Dacă ar fi fost să meargă, eu m-aş fi declarat mulţumit să fi mers toate cele 16 miliarde de euro în zona aceasta, ar fi fost foarte bine. Celelalte 12, nu ştiu să vă spun. Şi sunt al treilea om în stat, nu vorbesc aici ca preşedinte PSD. Ceea ce mi-aş dori, în schimb, ar fi următorul lucru, fiindcă vreau să fac aceste precizări importante. Noi n-am fost împotriva acestui proiect, din contră. Dar noi vorbim de un împrumut. Statul român, ia acest împrumut de 16 miliarde, pe care trebuie să-l plătească înapoi cu dobândă. Este adevărat că e o dobândă mult mai bună decât dobândzile cu care se împrumută acum Ministerul Finanţelor de pe piaţa interbancară, dar tot împrumut. Tot banii vor fi daţi înapoi, nu sunt granturi, sunt bani care vor fi daţi înapoi cu dobândă”, a explicat acesta.

„Să meargă la Cugir, de exemplu, aici, să meargă în Dâmboviţa, fiindcă acolo sunt multe uzine de acest tip, şi la Moreni, şi în Gorj, la Sadu, (..) pentru că acest lucru ar însemna locuri de muncă în plus, ar însemna o infuzie de capital în economia românească, care ne-ar face bine. Asta e o treabă pe care va trebui să o folosim”, a explicat acesta.

Liderul PSD a declarat că nu poate confirma aceste informații, dar și-ar dori ca situația să fie astfel.

„Mi-aş dori să fie aşa, adică mare parte din această sumă să fie un soi de infuzie în această industria naţională de apărare şi nu mi-aş dori să ne ducem să facem shopping, să mergem la cumpărături în afară şi să le dăm de lucru altora. Poate să existe, fiindcă nu toate lucrurile se pot produce în acest moment în România, dar marea parte acestor bani ar trebui să fie infuzia în industria naţională de apărare”, a explicat acesta, menționând că, în prezent, nu cunoaște mai multe informații.