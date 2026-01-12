Un thriller polițist proaspăt lansat pe Netflix a devenit cel mai vizionat serial

Noul serial Netflix „His & Hers”, distribuit în România sub titlul „El & Ea”, a debutat spectaculos pe platforma de streaming. Thrillerul polițist, în care Jon Bernthal interpretează rolul principal, a urcat pe prima poziție în clasamentul global Netflix la numai o zi după premieră, potrivit ScreenRant.

Producția a fost lansată vineri, 8 ianuarie 2026, și îi urmărește pe detectivul Jack Harper, interpretat de Bernthal, și pe Anna, o jurnalistă de televiziune jucată de Tessa Thompson, angajată a postului WSK TV News. Povestea aduce împreună ancheta polițienească și investigația jurnalistică, într-un format tensionat care a atras rapid atenția publicului internațional.

Mai exact, cei doi protagoniști pornesc într-o anchetă tensionată pentru a descoperi adevărul din spatele unei crime, fiecare fiind convins că celălalt ar putea fi autorul faptei.

Producția a fost întâmpinată cu reacții favorabile din partea criticilor. Serialul „His & Hers” înregistrase un scor de 83% pe Rotten Tomatoes, calculat pe baza a 23 de cronici de specialitate. Și publicul a răspuns pozitiv, acordându-i un rating de 77%, chiar dacă numărul evaluărilor nu a depășit încă pragul de 50.

Conform datelor FlixPatrol, „His & Hers” a urcat pe primul loc în topul serialelor TV de pe Netflix începând cu 9 ianuarie 2026. În doar 24 de ore de la debut, producția a ajuns lider de audiență, ocupând poziția fruntașă în 57 de țări din întreaga lume.

Serialul își are originea în romanul omonim semnat de Alice Feeney, iar adaptarea pentru micul ecran a fost realizată de William Oldroyd, cunoscut regizor britanic de teatru. Producția a fost coordonată de Dee Johnson, scenarist și producător, aflată în spatele unor titluri apreciate precum „Army Wives” și „The Good Wife”.

Thrillerul produs de Netflix a reușit să urce rapid în topurile platformei, depășind mai multe producții cu vizibilitate ridicată. Printre acestea se află cel mai recent serial semnat de Harlan Coben, „Run Away”, dar și sezoane foarte de populare precum al cincilea capitol din „Stranger Things” sau „Emily in Paris”.

Reacțiile favorabile ale criticilor, alături de prezența remarcabilă a lui Bernthal în distribuție, au jucat un rol cheie în transformarea serialului într-un adevărat fenomen de audiență. Pe parcursul celor șase episoade, serialul își construiește povestea în jurul unui lanț de secrete care ies treptat la suprafață și devin motorul principal al acțiunii.

Pentru cei care nu cunosc încă povestea, „His and Hers” se desfășoară în Atlanta și îl urmărește Anna, care încearcă să-și refacă viața după un an de izolare autoimpusă, departe de familie, prieteni și cariera sa de prezentatoare de știri.

Când află despre o crimă într-un oraș aparent liniștit, Anna vede o oportunitate de a realiza un reportaj, însă curând se intersectează cu detectivul Jack Harper, soțul ei.

Ultimele două episoade devin incredibil de incitante, iar pe măsură ce povestea se apropie de deznodământ, tensiunea și misterul rămân captivante până în ultimul minut, deoarece nimeni nu se aștepta la un astfel de final.