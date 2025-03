Un nou proiect de lege în SUA. Bancnotă cu chipul lui Donald Trump

Congresmanul din Carolina de Sud, Joe Wilson, a propus o idee nouă - introducerea unui bancnotă de 250 de dolari cu fața președintelui Donald Trump. Această măsură, dacă va fi aprobată, l-ar face pe Trump primul președinte în viață, actual sau fost, care să fie prezent pe moneda americană.

Propunerea lui Wilson este, se pare, un răspuns la „Bidenflation”, un termen folosit de critici pentru a descrie creșterea inflației în timpul administrației fostului președinte Joe Biden. Inflația a atins un vârf de 9,1% la mijlocul anului 2022, cel mai mare nivel de la începutul anilor 1980. Criticii susțin că politicile lui Biden, cum ar fi creșterea cheltuielilor guvernamentale și măsurile de stimulare economică, au contribuit la creșterea inflației.

În ciuda scăderii inflației la 3% în 2025, aceasta rămâne o preocupare urgentă, în special după anunțul recent al lui Trump privind tarifele pe bunurile din Mexic, Canada și China. Conform unui raport al Departamentului Muncii, prețurile de consum au înregistrat cea mai mare creștere din aproape 18 luni în ianuarie, americanii confruntându-se cu creșterea costurilor pentru diverse bunuri și servicii.

Propunerea lui Wilson a stârnit interes, congresmanul declarând pe X: „Recunoscător să anunț că redactez o legislație pentru a îndruma Biroul de Gravură și Imprimare să conceapă un bilet de 250 de dolari cu imaginea lui Donald J. Trump.” Bidenflatia a distrus economia, forțând familiile americane să transporte mai mulți bani lichizi. Cea mai valoroasă bancnotă pentru cel mai valoros Președinte!

Grateful to announce that I am drafting legislation to direct the Bureau of Engraving and Printing to design a $250 bill featuring Donald J. Trump. Bidenflation has destroyed the economy forcing American families to carry more cash. Most valuable bill for most valuable President! pic.twitter.com/v4glGOB2z3

— Joe Wilson (@RepJoeWilson) February 25, 2025