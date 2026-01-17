Un mare mister al corpului uman. Este sau nu folositor apendicele? Rolul pe care îl avea în dieta strămoșilor noștri

Charles Darwin a fost unul dintre primii oameni de știință care a teoretizat cu privire la funcția apendicelui, care în vremea lui fusese identificat doar la oameni și la alte maimuțe mari, conform science.org. El a emis ipoteza că strămoșii îndepărtați ai acestor animale au supraviețuit cu o dietă de frunze și, prin urmare, au avut nevoie de un cecum mare, o porțiune a intestinului care adăpostește bacterii care pot descompune țesutul vegetal încăpățânat.

Mai târziu, a speculat el, acești strămoși au trecut la o dietă bazată în mare parte pe fructe, care era mai ușor de digerat. Nu mai era necesar un cecum mare și a început să se micșoreze; azi cecumul nostru este mic. Darwin a crezut că apendicele, care iese din cecum, este unul dintre fostele sale pliuri care s-au zgâriat pe măsură ce cecumul s-a micșorat. În consecință, a crezut că nu are nicio funcție.

Dar unii oameni de știință au contestat ideea că apendicele nu servește la nimic. Este clar de aproximativ un secol că structura conține un anumit tip de țesut aparținând sistemului limfatic. Acest sistem transportă celulele albe din sânge care ajută la combaterea infecțiilor. În ultimii ani, cercetările au arătat că acest țesut limfatic încurajează creșterea unor tipuri de bacterii intestinale benefice.

În plus, un studiu anatomic atent al altor mamifere a dezvăluit că specii la fel de diverse precum castorii, koala au, de asemenea, o structură care iese din intestine exact în același loc ca apendicele nostru. Cu alte cuvinte, caracteristica este mult mai comună la mamifere decât se credea odată.

Într-u studiu publicat în 2013, cercetătorii au compilat informații despre dietele a 361 de mamifere vii, inclusiv 50 de specii considerate acum a avea un apendice, și au trasat datele pe un arbore evolutiv de mamifere. Ei au descoperit că cele 50 de specii sunt împrăștiate atât de larg pe copac, încât structura trebuie să fi evoluat independent de cel puțin 32 de ori și poate de până la 38 de ori.

Luând în calcul schimbările dietetei din arborele evolutiv s-a constatat că, în cele mai multe cazuri, nu a existat niciun semn de schimbare a dietei. Ceea ce sugerează că evoluția apendicelui nu decurge neapărat, așa cum credea Darwin, din modificarea regimului alimentar.