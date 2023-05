Un expert în alcool îi îndeamnă pe oameni să fie atenți la detaliile puțin cunoscute de pe etichetele sticlelor de vin

De exemplu, știați că există câteva detalii la care ar trebui să fiți atenți pe sticlele din magazin sau pe listele de vinuri din restaurante? Ei bine, potrivit unui profesionist, există câteva semne particulare care indică faptul că o sticlă de vin este de bună calitate și că are un raport calitate-preț bun.

Carlos Santos, managerul de vinuri și operațiuni de la Humble Grape, a explicat pentru The Mirror câteva lucruri puțin cunoscute despre etichetele vinurilor și a insistat că este esențial să vă uitați cu atenție la ele pentru a vedea din ce regiune provine vinul.

El a spus: „Deci, regiunile de vinuri pe care trebuie să le căutați… Inițial, aș sări peste regiunile faimoase dacă nu le cunoașteți foarte bine, cum ar fi Bordeaux sau Burgundia, dar aș căuta cu siguranță regiunile în curs de dezvoltare, cum ar fi Europa de Est”.

„Merită, de asemenea, să vă uitați la vinurile produse puțin mai aproape de casă, în locuri precum Portugalia.” „Vinurile roșii portugheze, în special cele din centrul Portugaliei, tind să fie absolut delicioase și au adesea un raport calitate-preț foarte bun, deoarece regiunea nu este atât de faimoasă încât să fie nevoită să impună un preț mai mare.”.

Păcăleala din spatele vinurilor celebre

De asemenea, expertul a avertizat oamenii să nu se lase păcăliți de „vinurile celebre”, presupunând că sunt mai bune pentru că este afișat un nume mare în spatele băuturii. „Celebritățile care își obțin propriile mărci de vinuri – distractiv. Dacă aveți ocazia să beți un vin făcut de una dintre celebritățile dumneavoastră preferate, este minunat, însă este și (un vin) bun?”.

„Nu prea contează, pentru că cel mai bun este cel care îți place ție, așa că, dacă te simți bine bând acele vinuri, continuă să faci asta. Dar a avea un nume de celebritate în spatele unui vin nu este neapărat un semn de calitate.”. El adaugă: „Ceea ce se află în sticlă este cu adevărat important, nu ceea ce o înconjoară sau se află în spatele ei.”

Acest sfat vine după ce expertul a împărtășit cele mai bune modalități de a reacționa după ce ați comandat o băutură care nu vă place la restaurant. „Dacă încercați un vin și nu vă place cu adevărat, purtați o conversație sinceră cu somelierul și explicați-i de ce nu v-a plăcut”, a explicat Carlos.

„În cele mai multe cazuri, cu excepția cazului în care ați cerut restaurantului să deschidă o sticlă de vin foarte scumpă, pur și simplu vor lua sticla înapoi și o vor vinde la pahar altor clienți și vă vor lăsa să alegeți o altă sticlă de vin.”

