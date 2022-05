Nicolae Ciucă, după vizita premierului Portugaliei: Analizăm posibilitatea agravării războiului, dacă ofensiva rușilor va continua în Odesa

Premierul Nicolae Ciucă și omologul său din Portugalia au discutat, joi, la Palatul Victoria, despre posibilitatea agravării războiului din Ucraina, în circumstanțele în care forțele armate ale Rusiei își vor continua ofensiva în orașul-port Odesa, esențial pentru transportul maritim al Ucrainei, aproximativ 65% din importuri și exporturi tranzitând prin acesta.

Nicolae Ciucă vorbește despre agravarea războiului din Ucraina

„Discuțiile noastre au abordat situația din Ucraina, este o preocupare pe care o împărtășim împreună. Desigur, am discutat situația concretă la zi și perspectivele evoluției, analizând posibilitatea agravării situației în cazul în care forțele armate ruse vor continua ofensiva în regiunea Odesa din Ucraina.

De asemenea, am discutat despre sprijinul umanitar pe care România îl acordă Ucrainei și, desigur, măsurile luate în ansamblul UE pentru a putea să sprijinim atât Ucraina, cât și Republica Moldova și Georgia. Am exprimat deschis sprijinul nostru pentru ca fiecare dintre aceste trei țări să poată să urmeze parcursul de integrare europeană, bazat pe propriul merit”, a declarat premierul Nicolae Ciucă, la conferința de presă organizată cu ocazia semnării Acordului între România şi Republica Portugheză privind cooperarea în domeniul apărării.

Motivele pentru care Rusia atacă constant Odesa

Situată în sudul Ucrainei, Odesa se află la Marea Neagră și, dacă ar cădea în mâinile Rusiei, întreaga coastă a Mării Negre ar aparține Rusiei. Nu este doar sediul marinei ucrainene, ci și un punct central pentru transportul maritim și comerțul ucrainean.

Canalul Rin-Main-Dunăre trece prin Odesa și este una dintre cele mai bine poziționate căi navigabile care leagă Europa Centrală și de Nord de Orientul Mijlociu și Asia. Canalul leagă, de asemenea, Marea Nordului, Oceanul Atlantic și Marea Neagră – un beneficiu evident pentru comerțul internațional care trece prin Ucraina.

În cazul în care Odesa cade în mâinile rușilor, Ucraina ar fi izolată de comerțul de peste mări, majoritatea importurilor și exporturilor ucrainene fiind sub formă de mărfuri maritime.

Nu doar căile navigabile fac ca Odesa să fie importantă, ci și rețeaua feroviară și aeroportul internațional care permite transportul în întregul continent. În Odesa, petrolul este transportat sau rafinat, lucru de interes major pentru Rusia, deoarece, alături de resursele naturale din Orientul Mijlociu, Asia și Marea Caspică, Moscova transportă țiței și gaze naturale atât prin porturile din Odesa, cât și prin conducte – o instalație din Odesa rafinând, de asemenea, țițeiul rusesc.

Premierul României a mulțumit pentru militarii portughezi

Revenind, însă, premierul României a mai spus despre discuțiile purtate cu omologul său din Portugalia că au abordat subiectele comune de interes, prin care s-a demonstrat că ambele state – membre UE și NATO – se pot baza pe sprijin reciproc și pot stabili relații de foarte bună cooperare.

„Discuțiile s-au desfășurat pe fundalul cooperării în vedere consolidării posturii de apărare pe flancul de est NATO și în acest sens am făcut-o personal și o fac și public – pentru a-i mulțumi prim-ministrului pentru decizia de a participa cu subunitățile misiunea de întărire a posturii de apărare și descurajare prin prezența militarilor portughezi în România. În cursul zilei de astăzi vom merge împreună la Caracal și le vom mulțumi militarilor portughezi.

Am exprimat interesul și am mulțumit pentru asigurarea unui climat de continuitate a acestor relații bilaterale. Sigur, în domeniul militar, am asistat împreună la semnarea acordului (…) și avem convingerea că aceste relații au un fundament solid și pot să se dezvolte și în sectoare specifice în viitor.

Trebuie să subliniez că primul pilon al acestei cooperări a fost momentul în care România a achiziționata aeronavele F16, program care nu s-a încheiat și continuă și în baza unei cooperări tehnice, industriale în viitor”, a mai spus Nicolae Ciucă.