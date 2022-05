LIVE TEXT. Război în Ucraina. Ziua 85. George Bush critică invazia, amintind de Irak. „Armele minune” ale lui Putin au devenit subiect de glumă pentru Zelenski. FOTO

UPDATE 14: Forța de apărare teritorială a Ucrainei a informat că luptătorii săi au aruncat în aer un tren blindat care transporta trupe rusești. Cu toate acestea, un consilier al președintelui Volodimir Zelenski a declarat ulterior că presupusul atac din apropierea orașului Melitopol, ocupat în sudul Ucrainei, a fost limitat la șinele din apropierea trenului.

Forța de apărare – ramura rezervistă a forțelor armate ucrainene – a informat că explozibilii au fost detonați sub un vagon de tren care transporta personal militar. Aceasta nu a oferit detalii cu privire la amploarea pagubelor, potrivit Reuters.

Câteva ore mai târziu, consilierul prezidențial Oleksiy Arestovych a declarat: „Partizanii au reușit, deși nu au aruncat în aer trenul blindat în sine, rușii au scăpat ușor”.

UPDATE 13: La un eveniment organizat miercuri în Dallas, fostul președinte al Statelor Unite George Bush a criticat sistemul politic rus.

„Rezultatul (războiului – n.r.) este o absență a verificărilor și echilibrului în Rusia și decizia unui singur om de a lansa o invazie brutală și complet nejustificată în Irak”, a spus George Bush.

„Vreau să spun… în Ucraina”, s-a corectat rapid George Bush.

Fostul președinte SUA a autorizat invazia Irakului în 2003 pentru a distruge presupusele arme de distrugere în masă care nu au fost găsite niciodată. Conflictul prelungit a condus la moartea a sute de mii de oameni și strămutarea multor altora.

UPDATE 12: Presupusele arme „laser” ale Rusiei indică „eșecul complet al invaziei”, a transmis președintele Ucrainei, după ce Rusia a informat că a desfășurat în regiune o „nouă generație de lasere”, care pot să ardă drone.

Volodimir Zelenski a comparat în mod batjocoritor afirmațiile Rusiei cu „armele minune” pe care Germania nazistă le-a prezentat în încercarea de a evita pierderea celui de-al Doilea Război Mondial.

UPDATE 11: Ucraina respinge discuțiile privind centrala nucleară din Zaporizhzhia care ar putea furniza energie electrică Rusiei.

Operatorul de stat ucrainean al rețelei electrice Ukrenergo a respins afirmația Rusiei potrivit căreia o centrală nucleară Zaporizhzhia, care a fost închisă de ruși, ar furniza energie electrică Rusiei.

„Sistemul energetic al Ucrainei nu are în prezent nicio conexiune fizică cu sistemul energetic al Rusiei. Prin urmare, furnizarea de energie electrică de la centralele electrice ucrainene către Rusia este în prezent fizic imposibilă”, a susținut Ukrenergo într-un comunicat de presă.

UPDATE 10: Polonia va trimite 25.000 de tone de benzină în Ucraina.

Ministrul Economiei, Iuliia Svyrydenko, a declarat că Ucraina va primi combustibil începând de săptămâna viitoare, relatează serviciul de radiodifuziune Polskie Radio.

UPDATE 9: Numărul victimelor înregistrate în Bakhmut, după ce o rachetă rusă a lovit o clădire rezidențială, crește. Forțele armate ale Rusiei au ucis 5 civili, printre care se numără și un copil în vârstă de 2 ani.

UPDATE 8: Pliante cu inscripția „Pregătiți-vă! Cunoaștem toate rutele de patrulare! Herson este Ucraina” au fost afișate în mai multe regiuni din Hersonul ocupat de ruși.

În urmă cu doar o zi, vicepremierul rus Marat Khusnullin a încercat să forțeze locuitorii ucraineni să dea mâna cu rușii, promițându-le acestora relații frățești și parteneriate cu beneficii – dacă se vor alătura „familiei rusești”.

UPDATE 7: Alexei Zuyets, prorectorul Universității Financiare din cadrul Guvernului Rusiei a afirmat că Donbas va deveni o regiune agricolă, deoarece industria sa a fost distrusă.

UPDATE 6: Secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat că penuria de alimente încurajată de războiul din Ucraina ar putea conduce la „malnutriție și foamete în masă, criză care ar putea dura ani de zile” în întreaga lume.

Luând cuvântul la un summit alimentar la New York, Guterres a implorat Rusia să ridice blocada din Marea Neagră, care împiedică transporturile de cereale ucrainene către piețele de peste mări.

„Să fim clari: nu există o soluție eficientă la criza alimentară fără reintegrarea producției alimentare a Ucrainei. Rusia trebuie să permită exportul în condiții de siguranță și securitate al cerealelor stocate în porturile ucrainene”, a spus Guterres.

Cu toate acestea, el a precizat că poartă discuții „intense” cu Rusia pentru a încerca să găsească o soluție.

Ucraina și Rusia produc 30% din grâul din lume, iar experții sunt îngrijorați că o lipsă de aprovizionare va însemna că milioane de oameni vor suferi de foame.

De asemenea, blocada a exacerbat prețurile deja ridicate ale cerealelor, grâul aproape dublându-se în ultimul an. Prețurile ridicate la energie – cauzate, de asemenea, în parte de război – au făcut ca producția de îngrășăminte să fie mai scumpă, ceea ce a dus la creșterea prețurilor.

UPDATE 5: Miniștrii de finanțe din G7 se vor reuni astăzi în Germania, în speranța că vor elabora un plan de susținere a economiei Ucrainei, devastată de război.

Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, a declarat, înaintea reuniunii de la Koenigswinter, că ceea ce s-a convenit până acum „nu este suficient” și a făcut apel la partenerii americani „să ni se alăture pentru a-și spori sprijinul financiar”.

Statele Unite ale Americii au aprobat un alt pachet de 40 de miliarde de dolari pentru a umple cuferele și depozitele militare ale Kievului.

Japonia a anunțat joi dimineață că va dubla ajutorul pentru Ucraina la 600 de milioane de dolari, într-o acțiune coordonată cu Banca Mondială.

UPDATE 4: Forțele ucrainene au bombardat, în zorii dimineții, un sat rusesc din apropierea graniței dintre cele două țări, ucigând cel puțin un civil, a declarat guvernatorul regional.

Obuzele au lovit o fabrică de alcool din satul Tyotkino din regiunea Kursk și alte câteva clădiri, a scris Roman Starovoit pe aplicația de mesagerie Telegram.

UPDATE 3: Alianța NATO nu se așteaptă la câștiguri semnificative pentru niciuna dintre cele două părți de pe câmpul de luptă din Ucraina în următoarele săptămâni, a declarat un oficial militar NATO care are cunoștință de informații.

„Cred că vom fi într-un impas pentru o vreme”, a spus oficialul, într-o intervenție televizată la CNN.

Potrivit oficialului, discuția actuală în cadrul NATO este că impulsul s-a schimbat semnificativ în favoarea Ucrainei, iar dezbaterea în cercurile NATO se referă acum la posibilitatea ca Kievul să recucerească Crimeea și teritoriile din Donbas, confiscate de Rusia și, respectiv, de separatiștii susținuți de Rusia, în 2014.

„Cred că ar putea (să recucerească Crimeea și Donbas – n.r.), da. Nu acum, nu curând, dar dacă pot continua lupta, cred că da. Mă întreb dacă ar trebui, de fapt, să lupte pentru a-și recăpăta teritoriul”, a spus oficialul, făcând referire la o potențială reacție din partea populației locale în unele dintre aceste zone.

UPDATE 2: Performanța armatei ruse în Ucraina nu a fost deloc impresionantă, potrivit evaluărilor serviciilor de informații occidentale – iar acest punct de vedere câștigă teren în rândul unora din Rusia însăși.

Trei bloggeri militari ruși s-au lansat brusc în critici acuzatoare la adresa operațiunii și, în special, a dezastrului provocat de traversarea eșuată a râului Siverskyi Donets săptămâna trecută. Cei trei bloggeri au împreună peste 3 milioane de abonați pe Telegram.

Astfel de critici publice la adresa operațiunii militare din Ucraina sunt foarte rare. Kremlinul insistă asupra faptului că campania se desfășoară conform programului.

Criticile par să fi fost declanșate de un catalog de eșecuri, cel mai grav fiind încercările dezastruoase de a traversa punctul de trecere Siverskyi Donets săptămâna trecută. Imaginile din satelit arată că cel puțin 70 de vehicule blindate și tancuri rusești au fost distruse și este posibil ca sute de soldați să fi fost uciși.

În seara zilei de 12 mai, Iuri Kotenok, un corespondent militar rus proeminent, a postat relatări și imagini ale trecerii eșuate, inclusiv una de la o sursă ucraineană.

Kotenok, care are aproape 300.000 de abonați pe canalul său de Telegram, a repostat un cont care îl critica pe ofițerul rus responsabil și îl acuza că a înghesuit atât de multe vehicule într-o zonă mică de lângă râu.

Ca răspuns la criticile unor abonați, Kotenok a replicat: „Dacă vreți basme, atunci ați venit în locul nepotrivit. În acest caz, ar trebui să mergeți la oficialități”. El a spus că rolul său este „să ofere o evaluare corectă, să vorbească de bine despre bine și de rău despre rău, dar să spună ADEVĂRUL”.

UPDATE 1: Colonelul rus în retragere Mihail Khodarenok a declarat că orice discuție despre capacitatea Ucrainei de a contraataca rușii o „mare exagerare”, la doar o zi după ce a criticat operațiunile militare ale Rusiei în Ucraina, afirmând că situația pentru Rusia ar putea să se înrăutățească.

Vorbind la un canal de televiziune de stat rusesc, Khodarenok a declarat: „Când oamenii vorbesc despre faptul că Ucraina a dobândit capacitatea de a contraataca, ei bine, este o mare exagerare. Iar în ceea ce privește acțiunile comandamentului nostru suprem, există toate motivele să credem că punerea în aplicare a acestor planuri va oferi Ucrainei, în viitorul foarte apropiat, o surpriză neplăcută”.

El a mai spus că ar fi imposibil ca forțele armate ucrainene să obțină supremația aeriană în următoarele câteva luni, iar în ceea ce privește obținerea supremației navale, el a spus că, „în timp ce Flota noastră din Marea Neagră se află în Marea Neagră, ca Flota ucraineană din Marea Neagră să aibă supremația este exclusă”.

Marți însă, Khodarenok a declarat că informațiile care se răspândesc despre o „prăbușire morală sau psihologică” a forțelor armate ucrainene nu sunt nici măcar aproape de realitate”, precizând că Ucraina ar putea înarma un milion de oameni și că Rusia trebuie să ia în considerare acest lucru în calculele sale operaționale și strategice.

(Redactor: Dumitru Pânzaru)

Știre inițială: Război în Ucraina. Ziua 85. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a reiterat, miercuri, că extinderea NATO va depinde de faptul că Finlanda și Suedia vor arăta respect față de sensibilitățile turcești privind terorismul.

Guvernul Republicii Cehe a aprobat în unanimitate aderarea la NATO a Finlandei și Suediei – la doar câteva ore după ce cele două țări și-au depus cererile. Premierul Petr Fiala a declarat miercuri că salută deciziile națiunilor scandinave de a se alătura alianței. El a adăugat că armatele lor îndeplinesc pe deplin toate criteriile de aderare necesare. Protocolul de aderare trebuie încă ratificat de ambele camere ale Parlamentului ceh, ceea ce se așteaptă să se întâmple în curând. Fiala a spus că nu anticipează niciun obstacol, întrucât partidele la guvernare dețin majoritatea în ambele camere ale parlamentului.

Un soldat rus în vârstă de 21 de ani care se confruntă cu primul proces pentru crime de război de când Moscova a invadat Ucraina a pledat vinovat miercuri pentru uciderea unui civil neînarmat. Sgt. Vadim Shishimarin ar putea primi închisoare pe viață pentru că a împușcat în cap un bărbat ucrainean de 62 de ani prin geamul deschis al unei mașini în regiunea de nord-est Sumy pe 28 februarie, la patru zile după invazie.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, s-a întâlnit miercuri cu noul ambasador al Ucrainei, Volodimir Tolkach și l-a asigurat că va oferi tot ajutorul posibil țării devastate de război. El a spus că țara din Balcani va lua parte la reconstrucția Ucrainei. Vorbind cu noul ambasador, acesta și-a exprimat regretul față de situația actuală din Ucraina și l-a informat despre pozițiile guvernului sârb și ale Consiliului Național de Securitate. Președintele sârb a spus că respectă întotdeauna integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei conform principiilor de bază ale dreptului internațional cuprinse în Carta Națiunilor Unite.

Guvernatorul local și șeful Administrației Militare Regionale Donețk, Pavlo Kyrylenko, a acuzat forțele ruse că folosesc bombe cu fosfor interzise în școlile din Avdiivka. Potrivit acestuia, incidentul s-a petrecut miercuri și a adăugat că oamenii din interior au reușit să scape înainte ca școala să fie arsă din temelii.

