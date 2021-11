Un bordel a scos la bătaie o ofertă de pandemie. Cine se vaccinează aici primește o damă la alegere

Austria este una dintre țările din Vestul Europei care stau rău din punct de vedere al populației vaccinate împotriva coronavirusului. 64% dintre cetățeni s-au imunizat. Cei care nu dețin un certificat verde au accesul restricționat în cafenele, restaurante sau frizerii. În timp ce autoritățile de la Viena depun eforturi în campania de conștientizare în privința utilității vaccinului, reprezentanții unui bordel din această țară au venit și ei cu o ofertă.

Te imunizezi la bordel și primești un voucher

Astfel, persoanele care se imunizează în acest loc primesc vouchere pentru o vizită la o damă la alegere sau la un club de saună, după cum menționează stiridiaspora.ro. Timpul pe care îl pot petrece aici este de 30 de minute, conform sursei citate.

Bordelul a fost afectat după apariția pandemiei de coronavirus pentru că numărul clienților a scăzut semnificativ. Patronii încearcă să dea un impuls afacerii cu ajutorul acestei strategii. „Din cauza pandemiei, am înregistrat o scădere de 50% a clienților, iar cu această inițiativă sperăm ca numărul clienților să crească din nou.

Cred că acest lucru este perfect în regulă, deoarece putem obține o rată de imunizare mai bună în acest fel și asta este necesar pentru a pune capăt pandemiei la un moment dat”, au spus reprezentanții bordelului.

Ce spune managerul localului Fun Palast

Gerhard, un bărbat care a profitat de oferta bordelului respectiv, a afirmat: „M-aș fi vaccinat oricum, dar regula 2G a accelerat puțin lucrurile. Și din moment ce un cunoscut de-al meu a organizat această acțiune, m-am gândit: Hai să merg!”.

„M-am uitat la statistici și am citit că avem nevoie de aproximativ 70/75% pentru a ajunge la imunitatea de turmă, dar în prezent suntem doar la 63%. Și atunci am observat în statistici că foarte mulți bărbați, foarte mulți bărbați cu un background migrator, practic refuză vaccinarea sau nici măcar nu știu că poți fi vaccinat. Și, din moment ce ajungem de fapt la acest grup țintă, am decis să înființăm o clinică de vaccinare aici”, a spus Peter Laskaris, managerul Fun Palast.