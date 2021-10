Asta ne mai lipsea în țară. În scurt timp vom ajunge la război civil. Situația este terifiantă

Dr. Lucian Burlea, fost manager al Institutului de Psihiatrie Socola Iași, face parte dintr-o cunoscută familie de medici din Iași: tatăl său, regretatul Prof. Univ. Dr. Marin Burlea, unul dintre cei mai apreciați medici pediatri din țară, a fost şeful Clinicii de Gastroenterologie din cadrul Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, mama sa, Prof. Dr. Georgeta Burlea, este logoped, iar sora sa, Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară, este medic primar psihiatru.

Medicul Lucian Burlea: Sunt vaccinat de la începutul anului. Recunosc, am avut și eu ezitări în această direcție. Dar am facut-o. În toată această perioadă, de atunci, de când m-am vaccinat, și până acum, nu am spus nimănui, nici să o facă, nici să nu o facă, și nu am intrat niciodată în polemici pe acest subiect, a scris medicul pe contul său de socializare.

Şi continuă: Simt că ține de responsabilitatea și a mea, medic fiind, de a interveni, acum, aici. Este vorba strict de simț civic. Știu că îmi voi atrage multă antipatie, dar după cum mă stiți, mulți dintre voi, nu fac nimic și nu spun nimic, dacă nu cred în ceea ce spun. În plus, ca să eliminam orice suspiciune, nu am nici cel mai mic interes, nu mă remunerează nimeni ca să spun asta și n-am niciun beneficiu, dacă populația se vaccinează sau nu. Desigur, nu altul decât pentru a ne fi bine, de la nivel de individ, până la nivel de societate. Și nu altul decât a preveni dramele din familii, în cazul unor decese ulterioare, cauzate de aceste decizii, de multe ori iraționale sau emoționale.

Dr. Lucian Burlea: În primul rând, Covid nu este o răceală mai puternică

Este o spurcăciune de viroză, total imprevizibilă. Mulți dintre români, au făcut forma ușoară și cumva, mai ales scepticii, o descriu ca fiind așa, o răceală mai puternică. Treaba stă cam așa, pe întelesul tuturor: unii pot face boala și să nu stie nici măcar că o au, iar alții, se dau de ceasul morții, iar unii, chiar mor. Tine foarte mult de fiecare organism, cat de tarat este și ce fisuri sau portițe gasește în interiorul nostru acest virus, pentru a declanșa dezastrul.

De multe ori este vorba despre afecțiuni ascunse sau de labilități ale organismului, despre care nici noi nu știm

Ajung oamenii in spital, unii direct la ATI, sunt ținuți acolo cca 14 zile și sub observația cadrelor medicale, evoluția poate fi mai blândă sau mai dramatică. Chiar și în situația în care evoluția este bună, pacienții se pot decompensa chiar în a treisprezecea sau paisprezecea zi. Imprevizibila decompensare, poate apărea pulmonar, circulator, cardiac, cerebral, etc. Nimeni nu știe unde, când și dacă se va întâmpla, dar când se întamplă, se întâmplă rapid și de multe ori ireversibil, iar finalul este nedorit.

Aud și văd foarte des in ultima vreme, pe toate rețelele de socializare și pe ceva site-uri, lansată ideea că sistemul sanitar românesc, este depașit. Va spun ceva: Dincolo de faptul că acest sistem are neajunsurile sale, că este un sistem care se upgradează greoi, tot din cauza oamenilor și a intereselor lor, de la nivel mic, până la nivel mare, pe lângă faptul că este un sistem semi social, pentru că doar puțin peste jumatate din populația tării contribuie prin cotizații la sistemul de asigurări de sănătate de stat, în final este un sistem funcțional, care reușește, cu imperfecțiunile sale, să trateze mai bine sau mai putin bine, întreaga populație a României. Dar o face!

Medicul amintește şi de colapsul sanitar din SUA şi scrie: Dacă vă mai aduceți aminte, anul trecut, chiar si sistemul sanitar din SUA, cel mai performant, poate, din lume, era in colaps. Și credeți-mă, ei au aripi de spitale, speciale pentru pandemii. Nu doar ei au fost in colaps, au fost și alte state, la care ne uităm noi ca niște cățeluși printre ulucile gardului și care reprezintă pentru noi modele de sistem sanitar și de societate modernă.

Anul acesta, nu mai sunt. Nu mai sunt în colaps, pentru că între timp, a apărut vaccinul și în respectivele țări procentul populației vaccinate, este unul mult mai mare, față de noi. La noi situația arată așa, față de alte state, cu un sistem sanitar bine pus la punct, pentru că procentul celor vaccinați este invers, față de cei nevaccinați. Cu toate astea, SUA si Israel sunt și ei în zona roși de săptămâna trecută. Doar că spre deosebire de noi, nu au atâtia morți la mia de locuitori.

Rețineți asta: Dacă americanii, sau israelienii, sau elevetienii, chiar și marțienii, dacă ar exista și ar avea spitale, ar fi într-o situație asemănătoare cu a noastră, ar fi în colaps. Niciun sistem sanitar din lume, nu este pregatit pentru a trata o potențială avalansă de imbolnavire simultană, a 70% din populația tarii respective. Vă rog să rețineți asta! Este foarte important.

În acest sens, aș fi foarte bucuros, dacă nu aș mai vedea că se fac speculații pe marginea acestei situații și i-aș mai ruga pe unii, să nu facă politică pe aceeași margine a unei drame naționale. Nici măcar nu este vorba despre o situație punctuală, care se întâmpla doar în România.

Aș vrea să vă mai spun ceva: Când un pacient ajunge în spital, medicii folosesc câteva scheme de tratament. Ele sunt diferite, de la an la an, de la lună la lună, în funcție de noile descoperiri care se fac parcurgând această situație nebună. Poți fi cerșetor sau milionar, toată lumea este tratată dupa aceste scheme. Ele diferă câteodată, pentru că situațiile sunt specifice și fiecare organism, reacționeaza diferit. Nu se fac departajări și nimeni, dintre medici și asistenți, nu se joacă. Nimeni nu este tratat preferențial.

Dom-le, nu se mai moare de altceva? Toată lumea moare de Covid?

Aș vrea, tot aici, pe scurt și pe cât pot, textul fiind uriaș, să mai demontez un mit. De mai bine de un an, se vehiculează, susținătorii fiind polemiști redutabili, că: Dom-le, nu se mai moare de altceva? Toată lumea moare de Covid?. De peste un an jumătate, prioritățile sistemului sanitar românesc, din cauza acestei mizerii, s-au schimbat. Din totalitatea unităților sanitare de stat cu paturi, foarte multe sunt spitale Covid și suport Covid. Aproape orice intervenție chirugicală, cat de banală, trezirea și monitorizarea, în mare parte se finalizează in secțiile de ATI.

Or, acestea sunt ocupate cu pacienți Covid. Ierarhizările interventiilor se fac in funcție de gravitatea lor și de disponibilitățile paturilor din secțiilor ATI. În final, se moare și de altceva. Dar cine poate observa în nebunia asta, în afara familiei îndoliate, că se mai moare și de altceva? În plus, cei care au boli cronice și organisme tarate, și nu sunt vaccinați, nu mai apucă să moară de boala de care sufereau, dacă fac Covid. Mor de Covid. Se întâmpla rar, să moară din același mecanism, chiar și cei vaccinați, dar procentul cred ca este 1 la 10 sau 1 la 15.

Răspund la minim 20-25 de telefoane pe zi de la cunoștințe, care mă roagă disperate să sun la spitale unde le sunt internate sufletele dragi. Pentru asta, dau cel putin 3-4 telefoane prin care zi de zi îmi abuzez colegii. Cumva, sunt sătul și eu, și colegii mei. Și gandiți-vă că nu sunt singurul care dă „un” telefon, ca să ajute. Acesti medici care sunt în linia întâi, raspund la zeci, daca nu, sute de astfel de telefoane. Mai simplu spus, acești oameni ar trebui în loc să trateze pacienți, ar trebui 48 de ore pe zi, să raspundă acestor telefoane și să vorbeasca despre fiecare în parte. Ceea ce, iarăși nu este foarte în regulă.

Reacţia unui medic: Bă Luci, da-o-n mă-sa! Ești medic, frate, nu ești cioban! Nu te gândești puțin?

Acum vreo două-trei săptămâni, fetița mea era suspecta de Covid. Sun la spitalul de copii, vorbesc cu un prieten de-al meu de acolo, și prima intrebare a fost, E vaccinată fata?, eu zic, Nu! și răspunsul a fost Bă Luci, da-o-n mă-sa! Ești medic, frate, nu ești cioban! Nu te gândești puțin? …. suspiciunea, nu s-a confirmat. Avea altceva. Avea mononucleoză. Am tratat-o, am așteptat să-i treacă și acum este programată pentru vaccinare.

Într-o altă situație, îl sun pe un coleg, ca să mă interesez de tatăl unui prieten, care la rândul său mă rugase să mă interesez de situația lui, și-mi zice doctorul: E vaccinat? E intubat, nu știi? Luci, situația este mult mai gravă în acest val, decât a fost în iarnă. Dacă atunci, 1 din 4 intubați, scăpau, acum scapă 1 din 10 și chiar 15. E nasol, tare de tot!, mai scrie doctorul pe Facebook.

O altă doctoriță, dragă mie, medic ATI-ist, care s-a dus să lucreze și să ajute în problema Covid la spitalul Elias, la București, mi-a spus așa: Luci, majoritatea care vin, ori îi intubăm pe loc, ori în următoarea perioadă. Din 20 de pacienți, maxim doi sunt vaccinați, iar ăia au alte comorbiditați, dar raspund la tratament. Restul, puțini scapă! Și dacă scapă, rămân cu sechele urâte.

Am nenumărate astfel de exemple, pe care vi le pot relata, dar textul, după cum am mai spus, și așa este uriaș. Ce v-am descris mai sus, nu este ficțiune, sunt relatări de pe front.

Nici acum nu vă spun să vă vaccinați sau nu. Prin acest material am vrut doar să vă expun, chiar pe scurt, cum văd și simt situația. Înteleg teoriile legate de perioada și momentul dat, înteleg că sunt declanșate în lanț vreo șase crize suprapuse, și nu spun că este sau nu adevărat. Ba, chiar cred și simt o parte dintre ele, dar asta nu are de-a face cu dorința de a trăi sau măcar de-a supraviețui. Nu mai vorbesc și despre constrângerile impuse și despre calitatea vieții (…).

Aș fi putut scrie un text ironic, în care să fi spus ceva de genul:

Dragii mei, dacă vi se întâmplă nenorocirea, lăsați vorbă la familie, să mă anunțe unde sunteți depuși, la ce capela, ca să vin să vă aduc un ultim omagiu și să plâng pentru că ati murit naivi. Sau mă rog, pentru că ați gândit prea mult.

Sau aș putea scrie așa: Am auzit de la niște prieteni masoni, că de fapt planul ocultei mondiale este într-adevăr să fie împuținată populația globului. Dar cum? Sa fie protejați în primul rând medicii, profesorii, milionarii și toți care și-au facut primii vaccinul și să fie sacrificată populația nevaccinata, astfel fiind asigurată perpetuarea speciei cu IQ rezolnabil.

Dar, n-o fac! Nu vreau să irit pe nimeni, n-am chef de polemici și ironii total neconstructive. Am stat să scriu acest uriaș material, care oricum n-a cuprins tot ceea ce voiam să vă spun, în speranța că poate vă ajut să faceți cea mai bună alegere pentru voi și pentru ființele pe care le iubiți și care vă iubesc.

Oare cine ar putea crede, că cineva ar dori să lase tot globul pământesc, fără medici, asistenți și infirmieri, cei care au fost prioritizați să fie primii vaccinați?

Eu doar vă spun că situația este urâtă și că nu este de joacă și că nu este timp de manipulări. Nu mai citiți nimic! Luați decizii așa cum le simțiți, cum vă spune creierul, inima sau subconștientul. Luați deciziile singuri! Care dintre voi crede, rugați-vă la Dumnezeu să vă lumineze calea și mintea, și să vă ajute să luați decizii. Dar vorbiți doar voi cu El, nu cu interpuși, pentru că și „interpușii” au și ei părerilor lor.

În orice situație, rămânem prieteni, vă voi prețui la fel de mult și-mi va pasa la fel de mult de voi. Doar că sunt mâhnit să văd atăta dezbinare, atâtea lacrimi de tristețe și atâta suferință, și atâta disperare în jurul meu.

Rețineți! La ce tensiune este acum în societate, în scurt timp vom ajunge la razboi civil. Vă salut cu mult drag și reală empatie, pe toți. Pe toți! Vaccinați și nevaccinați. Doamne ajută!, este mesajul postat de medicul Lucian Burlea pe contul personal de Facebook.