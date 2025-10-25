Un bărbat din Râmnicu Vâlcea s-a aruncat de la etajul trei, în timp ce polițiștii încercau să-l salveze

Un bărbat de 52 de ani din Râmnicu Vâlcea a murit sâmbătă, după ce s-a aruncat de la etajul al treilea al unui bloc, în timp ce polițiștii chemați la fața locului încercau să comunice cu el, inclusiv dintr-un apartament vecin, deoarece ușa locuinței sale era încuiată, potrivit IPJ Vâlcea.

Potrivit IPJ Vâlcea, sâmbătă, în jurul orei 10:08, polițiștii din Râmnicu Vâlcea au fost anunțați printr-un apel la 112 că un bărbat se afla pe balconul unui apartament, într-o poziție nefirească, refuzând să comunice.

Polițiștii au ajuns de urgență la adresa indicată, unde au găsit bărbatul pe balconul unui apartament de la etajul al treilea, încercând în permanență să vorbească cu el, însă acesta a refuzat orice dialog.

Autoritățile au încercat să pătrundă în apartament, însă ușa era încuiată. Ei au încercat, de asemenea, să comunice cu bărbatul dintr-un apartament vecin, dar fără succes.

La fața locului au sosit și echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, care au început pregătirea echipamentelor de protecție, inclusiv a saltelei pneumatice.

În timpul intervenției, bărbatul s-a aruncat de la etajul al treilea al blocului. Echipajele medicale au încercat să-l resusciteze, însă bărbatul de 52 de ani a fost declarat mort.

Polițiștii au intrat ulterior în apartament, unde au constatat că nu se mai afla nicio altă persoană. Pe o masă au găsit un briceag cu urme de sânge și un bilet care conținea un mesaj adresat partenerei bărbatului, potrivit sursei citate anterior.

Conform IPJ Vâlcea, bărbatul mort avea o plagă deschisă la nivelul gâtului. Acest detaliu, împreună cu indiciile descoperite în locuință, susține ipoteza unui „act suicidal”.

A fost deschis un dosar penal pentru „ucidere din culpă”, iar cercetările continuă pentru a stabili toate împrejurările în care a avut loc evenimentul.