Justitie

„Tăurașul Emi”, percheziționat de polițiștii din Capitală pentru agresiuni asupra femeilor

„Tăurașul Emi", percheziționat de polițiștii din Capitală pentru agresiuni asupra femeilor
Polițiștii Secției 17 din București au făcut joi o percheziție la locuința unui bărbat de 39 de ani, vizat într-un dosar penal privind fapte de violență și agresiune asupra mai multor femei. Potrivit unor surse din anchetă, citate de MediaFax, este vorba despre Emil Munteanu, cunoscut sub numele de „Tăurașul Emi”.

Femeia, agresată fizic

Potrivit Poliției Capitalei, ancheta a fost deschisă după ce o tânără de 26 de ani a reclamat că un bărbat cunoscut recent pe o rețea de socializare a amenințat-o și a agresat-o.

Femeia s-ar fi întâlnit cu bărbatul pe 16 octombrie, iar după ce a mers la locuința acestuia ar fi fost împiedicată să plece, agresată fizic și atinsă fără consimțământ. Potrivit surselor citate, „Tăurașul Emi” i-ar fi promis că o va duce la Poiana Brașov, la Therme, și că îi va găti.

Telefon

Telefon mobil. Sursa foto: Pixabay

Bărbatul a mușcat un polițist de picior

În aceeași zi, o altă femeie ar fi fost agresată de același bărbat, care ar fi lovit-o, i-ar fi distrus telefonul și i-ar fi luat din geantă 200 de lei. În timpul percheziției, suspectul nu a fost găsit acasă, însă a fost localizat la scurt timp.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  24 octombrie 2025. Un studiu despre viitorul presei
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  24 octombrie 2025. Un studiu despre viitorul presei
Cea mai mare pensie a unui magistrat este 69.343 lei. Pensia medie în România este 2.816 lei. Cifre oficiale
Cea mai mare pensie a unui magistrat este 69.343 lei. Pensia medie în România este 2.816 lei. Cifre oficiale

Potrivit Poliției Capitalei, în momentul în care a fost imobilizat, bărbatul s-ar fi opus violent și ar fi mușcat un polițist de picior. Agentul a primit îngrijiri medicale de la un echipaj SMURD și a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Cine este Emil Munteanu

Emil Munteanu, cunoscut sub numele de „Tăurașul Emi”, este o figură cunoscută în cluburile de lux din București. De-a lungul timpului, mai multe femei l-au acuzat de comportamente agresive, iar unele au depus plângeri la Poliție.

Cercetările în acest caz sunt derulate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe, amenințare, agresiune sexuală, lipsire de libertate în mod ilegal, distrugere și furt. Parchetul a preluat și dosarul privind agresiunea comisă asupra polițistului.

