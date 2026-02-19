România se află printre țările care beneficiază de încă un sprijin financiar de la UE

Comisia Europeană a anunțat un nou pachet strategic destinat regiunilor estice ale Uniunii Europene care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina, printre statele beneficiare numărându-se și România. Inițiativa are în vedere consolidarea securității și rezilienței, stimularea creșterii economice, dezvoltarea conectivității și combaterea declinului demografic.

Potrivit executivului european, măsurile sunt destinate regiunilor din Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria, considerate afectate în mod direct de consecințele războiului din Ucraina, de presiunile hibride și de dificultățile economice.

„Comisia Europeană a adoptat o strategie cuprinzătoare pentru a intensifica sprijinul acordat regiunilor estice ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus şi Ucraina. Consolidarea prosperităţii şi a rezilienţei acestor regiuni nu este doar o expresie a solidarităţii UE în urma invadării Ucrainei de către Rusia, ci şi o investiţie strategică în securitatea, competitivitatea şi stabilitatea viitoare a Europei. Mai multe regiuni din nouă state membre – Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România şi Bulgaria – au fost afectate în mod deosebit de războiul hibrid, de migraţia ca armă, de perturbările economice şi comerciale şi de declinul demografic”, anunţă CE.

Instituția europeană arată că, încă de la începutul conflictului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, Uniunea a suplimentat sprijinul politic, tehnic și financiar pentru aceste regiuni, inclusiv prin investiții în infrastructură, susținerea economiei și facilitarea comerțului prin culoarele de solidaritate UE-Ucraina.

„Cu toate acestea, întrucât condiţiile economice şi de securitate din aceste regiuni continuă să scadă din cauza războiului în curs, este necesar un sprijin suplimentar din partea UE”, precizează instituţia.

Strategia adoptată de Comisie stabilește cinci direcții principale de intervenție. În zona de securitate și reziliență, sunt avute în vedere inițiative precum dezvoltarea Eastern Flank Watch, proiecte europene de apărare împotriva dronelor, scuturi aeriene și spațiale, dar și crearea unei rețele de specialiști pentru cooperare transfrontalieră.

Pe componenta economică, executivul european propune facilitarea accesului la finanțare prin mecanismul EastInvest, care va reuni Grupul Băncii Europene de Investiții, instituții financiare internaționale și bănci naționale sau regionale de promovare. De asemenea, este prevăzută cooperarea cu Banca Mondială prin inițiativa Catching-up Regions, pentru sprijinirea zonelor cele mai afectate.

În ceea ce privește valorificarea resurselor locale, accentul va fi pus pe integrarea energetică, inclusiv conectarea statelor baltice la rețelele europene și dezvoltarea infrastructurii pentru hidrogen, dar și pe susținerea economiei circulare și a bioeconomiei regionale.

Componenta de conectivitate include modernizarea infrastructurii rutiere, feroviare și portuare, precum și dezvoltarea conexiunilor digitale și a legăturilor transfrontaliere cu Ucraina și Republica Moldova.

În plan social, Comisia urmărește măsuri pentru combaterea depopulării și a deficitului de forță de muncă, prin facilitarea tranziției de la educație la piața muncii și prin consolidarea comunităților, inclusiv prin programe dedicate rezilienței mass-mediei și combaterii dezinformării.

Pentru monitorizarea progresului, Comisia va organiza un dialog politic anual la nivel înalt, destinat evaluării impactului măsurilor asupra dezvoltării și rezilienței regiunilor estice. Prima reuniune este programată pentru 26 februarie 2026, când instituțiile financiare vor semna declarația de lansare a mecanismului EastInvest.

Executivul european amintește că, în urma războiului de agresiune al Rusiei, statele de la frontiera estică s-au confruntat cu încetinirea creșterii economice, reducerea investițiilor, declin demografic și creșterea costurilor de securitate. Evaluarea intermediară a politicii de coeziune din 2025 a reprezentat un prim pas în direcția recunoașterii acestor provocări, iar propunerile pentru bugetul UE 2028-2034 prevăd alocări dedicate în mod special acestor regiuni în cadrul planurilor naționale și regionale de parteneriat.