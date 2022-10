Tudor Chirilă, „Balaurul” de la Vocea României. „Nu sunt chiar ce par.” Ce s-a întâmplat în ediția de vineri

Sezonul 10 Vocea României vine cu noi provocări de la ediție la ediție, iar emoțiile de pe scenă sunt din ce în ce mai mari. Fiecare concurent încearcă să-i convingă pe jurați că își merită locul în competiție și că pot face minuni cu vocea lor. „Nu caut să câștig, caut să cânt, să trăiesc, din nou, acele emoții”, a spus, aseară,

unul dintre concurenți.

Vocea României a fost lider absolut de audiență aseară, în intervalul 20:28 – 23:02, în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Emisiunea a înregistrat 8.2 puncte de rating și 26.9% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea doar 3.5 puncte de rating și 11.6% share. Aproape 1.4 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit emisiunea, iar în minutul de maximă audiență, de la 21:44, aproape 1.7 milioane de români se uitau la

Vocea României de la Pro Tv.

Tudor Chirilă s-a deschis în fața unei concurente

Aseară, juratul Tudor Chirilă a încercat să o impresionze pe o concurentă și a recunoscut că nu este așa cum parte. Actorul a povestit că știe să fie organizat și să scoată tot ce este mai bun din ea.

Ioana Vecerdea, tânăra de 18 ani care a ales să meargă mai departe cu Tudor Chirilă, a povestit cât de importantă este muzica pentru ea și de ce a ales să vină la Vocea României: „Probabil mi-am pierdut încrederea în mine în momentul în care am fost judecată de oameni, de colegii de clasă, legat de modul în care arăt. Înclusiv profesorii mă judecau. Simțeam că nu mă pot ridica la standardele societății, dar s-au schimbat lucrurile. Am realizat că oamenii, îndiferent de situație, or să comenteze. Muzica este

modul în care mă exprim cel mai bine, e un fel de terapie.”

„Știu că par, câteodată, balaur, dar nu sunt chiar ce par. Pot să fiu un tip cald și bun, dar și serios, și organizat”, i-a spus Tudor Chirilă.