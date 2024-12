Monden Jim Carrey și-a vândut, în sfârșit, casa. Actorul a redus aproape 10 milioane de dolari din preț







Jim Carrey a obținut în sfârșit un cumpărător pentru conacul său din Los Angeles, după ce a redus prețul inițial. Proprietatea Brentwood a fost listată timp de doi ani, iar abia acum, după mai multe reduceri, s-a vândut.

Jim Carrey a ieșit în pierdere

Proprietatea cu cinci dormitoare și nouă băi, listată inițial în februarie 2023. Prețul inițial a fost de 28.5 milioane de dolari. Carrey a scăzut inițial suma la 26,5 milioane de dolari, apoi la 23,95 milioane de dolari și din nou la 21,9 milioane de dolari până în mai 2024. În septembrie 2024, prețul a fost redus pentru ultima dată la 19,75 milioane de dolari.

Abia la acest preț, proprietatea și-a găsit cumpărător. Carrey a achiziționat cei 10.954 de metri pătrați pentru doar 3,8 milioane de dolari în 1994. Este vorna despre anul în care a jucat în succesele Ace Ventura: Pet Detective, Dumb and Dumber și The Mask. Conacul a fost construit în 1951 și a suferit renovări ample în timpul deținerii lui Carrey.

Proprietatea personalizată după gusturile lui Carrey

Proprietatea este o bucată de paradis, cu un teren de tenis, o piscină cu cascadă, un sanctuar de yoga. Livingul găzduiește un tablou de Carrey însuși, intitulat Hooray We Are All Broken. Nici arta și nici suvenirele nu sunt incluse în vânzare. Punctele de atracție arhitecturale ale casei includ o cameră cu uși largi, podea din cărămidă și lemn de esență tare și mai multe ferestre și luminatoare.

De asemenea, are șase șeminee, creând o ambianță confortabilă peste tot. Unul dintre cele mai distinctive spații este teatrul art deco, cu pereți din țesătură mohair, coloane din lemn de burl și o cameră de concesiune de floricele de porumb. Decizia lui Carrey de a vinde proprietatea coincide cu recenta sa recunoaștere a dificultăților financiare.