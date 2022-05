Dezvăluiri incredibile! Tudor Chirilă a spus tot adevărul. Secretul ascuns ani de zile

Premiile Gopo sunt așteptate de toți artiștii, dar ediția de anul acesta a venit cu confesiuni mai puțin plăcute. Viorica Vodă a declarat pe scenă în fața tuturor că a fost nevoită să facă ani de terapie din cauza hărțuirii sexuale. Celelalte colege ale actriței din filmul Filantropica au recunoscut că este o lume foarte murdară și că tot ce spune este adevărat.

Nu este un secret că hărțuirea sexuală este la ordinea zilei în mai multe domenii, dar Tudor Chirila a dezvăluit că abuzurile se fac des în facultățile de teatru din România și că nimeni nu a luat atitudine până acum. Dezvăluirile au fost confirmate și de actrițele Katia Pascariu, Roxana Lupu sau Alina Șerban.

“Poate că e un moment bun să vorbim despre facultățile de teatru în care profesorii de actorie fac avansuri studentelor sau în care profesori titulari la catedră se ocupă cu “pregătirea” pentru facultate. Poate ar fi momentul să vorbim și despre stigmatizarea studentelor care refuză să se dezbrace complet la clasă, în virtutea unor exerciții de “actorie” care chipurile au rolul de a dezinhiba. (Cunosc un caz real a cărui poveste am aflat-o direct de la victima care într-un final a reușit să schimbe școala.)”

Chirilă a completat într-un comentariu: “În teatru, condiționarea ascensiunii de favoruri sexuale e de notorietate. Dar o notorietate îngropată sub tacere. Eu sunt actor, nu contabil, și vorbesc legat de domeniul în care activez și ca o consecința a evenimentului de aseară.”

Hărțuirea din lumea teatrului

Mai multe cunoscute actrițe, printre care și Dana Rogoz, au dezvăluit că Viorica Vodă a avut un curaj incredibil și că a fost vocea tinerelor artiste care se confrunte cu aceste probleme.

“Viorica Vodă a venit cu un discurs foarte puternic despre ce a însemnat pentru ea hărțuirea sexuală în industrie și din sală pot să spun că s-a simțit că a fost un moment adevărat, curajos, emoționant, efectiv s-a lăsat liniștea și sunt convinsă că a vorbit în numele foarte multor femei, nu numai din industrie. (…)

Ce a făcut Viorica Vodă a fost să redeschidă subiectul #metoo, care în România a fost mort de la început, două-trei articole și atât.

Eu și Radu (nr. Radu Dragomir, regizor) am încercat prin filmul Mo să vorbim despre hărțuirea sexuală în mediul universitar și despre emoțiile prin care trec femeile în societatea noastră. Atunci am încercat din nou să vorbesc despre hărțuire și am avut parte de tot felul de reacții, de care, din păcate, Viorica a avut parte aseară.

Și ce am constatat cu tristețe e că noi nu știm să primim o astfel de veste și avem o fugă de emoția asta pe care o astfel de mărturisire o trezește în noi.

Nu știm cum să primim o astfel de mărturisire. Din păcate ce s-a întâmplat aseară a fost o încercare de ieșire din această situație, prin niște stângăcii sau chiar comentarii deplasate ale altora, acele glumițe care vor să detensioneze, dar fac foarte mult rău, pentru că pun victima într-o situație inconfortabilă. Și opresc un lanț mai lung de mărturisiri.”, a spus Dana Rogoz.

“Sper să nu rămână doar o întâmplare și sper să se audă vocile celor care au curaj să se facă auziți. Bravo, Viorica Vodă! Felicitări Katia Pascariu pentru premiu și discurs!”

“Partea cea mai dureroasă (dar și foarte des întâlnită) e că tocmai o femeie dă dovadă de o atitudine grosolană și batjocoritoare la adresa confesiunii altei femei.”, a comentat pe pagina Cultura la dubă regizoarea Carmen Lidia Vidu.

Cu toate că mai mulți actori au susținut-o pe actriță, faimosul Nae Caranfil nu a vrut să ofere detalii despre adevărul din spatele industriei.