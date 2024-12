Monden Doinița Oancea, manechin de ocazie. Vedeta a defilat spre deliciul tuturor







Actrița Doinița Oancea a acceptat să urce pe catwalk pentru a fi parte din prezentarea unei colecții de rochii de seară. Vedeta a făcut furori și pare ca rolul de manechin o prinde foarte bine.

Doinița Oancea, ravisantă într-o rochie neagră

Vedeta a fost invitată să defileze pentru un creator de modă român, la Bucharest Fashion Week. Colecția a inclus numai rochii de seară, idee care i-a plăcut mult artistei. Doinita a îmbrăcat o rochie neagră spartă pe picior care i-a pus în evidență toate calitățile fizice pe care actrița le are. De altfel aceasta și- a intrat foarte bine în rol și asemenea unui manechin profesionist nu a schițat niciun zâmbet câtă vreme a fost pe catwalk.

Cert este că prestația ei a fost foarte apreciată de cei prezenți la eveniment care i-au făcut poze și le-au postat pe story. Aceasta nu este prima dată când vedeta urcă pe scenă pentru un astfel de veeniment. Și în luna noiembrie a defilat alături de Monica Anghel, Alina Sorescu și Nicole Cherry. Semn că începe să îi placă din ce în ce mai tare această postură.

Etnia nu a fost o problemă pentru actriță, datorită mamei

Cu toate aceastea, marea ei dragoste rămâne actoria. În acest domeniu s-a și făcut remarcată. Primul rol care i-a adus celebritatea la nivel național a fost cel din Inima de țigan. De altfel, acela a fost și rolul în care actrița și-a asumat etnia. În podcastul lui Damian Drăghici, actrița a precizat că cea care i-a dat curaj a fost mama ei.

”Mama nu a văzut în asta o problemă, chiar dacă mi-a povestit ce au îndurat părinții ei sau părinții părinților și așa mai departe. Cumva, eu am mers cu chestia asta mândră. «Da, mă, și ce? Nu sunt om? Sau poate din contră. Poate am niște calități pe care alții nu le au» și așa mai departe. Eu nu am avut niciodată chestia asta”, a povestit Doinița. Cu toate acestea în liceu a avut parte și de experințe mai puțin fericite, dar cei care au susținut-o mereu au fost colegii ei de clasă.