Trump râde de speculațiile adversarilor: Ședința de cabinet a fost lungă și plictisitoare

Președintele Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, a respins recent speculațiile reînnoite ale adversarilor politici conform cărora ar fi adormit în timpul unei ședințe de cabinet, după ce camerele l-au surprins cu ochii închiși în timpul unei întâlniri din decembrie 2025, potrivit express.co.uk.

Trump a explicat că gestul său nu a avut nicio legătură cu somnul și că și-a închis ochii doar pentru a face față lungimii ședinței.

Ședințele transmise live ale cabinetului american sunt cunoscute pentru durata lor extremă. În luna august, o sesiune s-a întins pe durata a peste trei ore, însă întâlnirea de joi s-a încheiat după o oră și 20 de minute, mult mai scurtă decât cele obișnuite. În mod tradițional, membrii cabinetului își exprimă aprecierea față de președinte și își prezintă succint progresul din propriile departamente.

Trump a început ședința cu un monolog de 25 de minute, după care a permis membrilor cabinetului să vorbească succint.

„Ultima conferință de presă a durat trei ore și unii au spus că mi-am închis ochii. Nu am adormit. Mi-am închis ochii doar pentru că voiam să ies de acolo”, a declarat președintele. El a caracterizat întâlnirea drept „plictisitoare” și a subliniat că apreciază colegii săi, dar că numărul participanților face dificilă menținerea atenției continuu.

Trump a reafirmat că se simte „într-o stare perfectă de sănătate” și că se simte „la fel ca acum 40 de ani”, respingând preocupările legate de starea sa fizică sau mentală. Totodată, un membru al staff-ului a declarat pentru publicație că președintele a renunțat să mai vopsească părul, singura concesie vizibilă făcută în fața vârstei.

În timpul aceleași ședințe, Trump nu i-a cerut secretarului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, să ia cuvântul. Aceasta este implicată într-un scandal recent după moartea a doi protestatari în Minneapolis, în timpul intervențiilor agenților federali ICE, ceea ce a atras atenția mass-media și a publicului.

Incidentul a generat speculații și îngrijorări privind sănătatea președintelui, mai ales că aparițiile sale publice și implicarea în ședințe au fost atent monitorizate în ultimele săptămâni. Gestul președintelui aparent banal a devenit subiect de dezbatere privind starea sa fizică și vigurozitatea la 79 de ani.