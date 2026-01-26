Guvernul se reunește în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi, educația

Guvernul se reunește, luni, într-o ședință extraordinară, având pe ordinea de zi un proiect de Ordonanță de Urgență care vizează modificarea și completarea unor acte normative din educație. Inițiatorii avertizează că, în lipsa măsurilor din actul normativ, aproximativ 30% dintre unitățile de învățământ care școlarizează elevi în învățământul tehnologic ar ajunge în situația de a nu mai putea înscrie elevi.

Guvernul se reunește luni, de la ora 18.30, într-o ședință extraordinară desfășurată în format hibrid. Pe ordinea de zi se află un singur proiect, respectiv Proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei.

Conform Notei de fundamentare care însoțește proiectul de ordonanță, aproximativ 30% dintre unitățile de învățământ care școlarizează elevi în învățământul tehnologic funcționează în prezent pe baza unei autorizări provizorii sau au acreditate doar calificări profesionale de nivel 3.

Inițiatorii avertizează că, în lipsa adoptării rapide a măsurilor propuse, această situație ar putea genera consecințe directe asupra procesului de înscriere a elevilor. Documentul arată că neadoptarea ordonanței ar putea „conduce la imposibilitatea înscrierii elevilor, în anul şcolar 2026–2027, la unele calificări profesionale solicitate de operatorii economici parteneri ai unităţilor de învăţământ tehnologic şi tehnologic dual”.

Inițiatorii proiectului subliniază că, „pentru a se evita întreruperea şcolarizării într-un anumit domeniu de pregătire profesională şi pentru care există deficit de forţă de muncă calificată, este necesară modificarea cadrului legal”.

În plus, în învățământul liceal pedagogic vor fi introduse noi specializări, rezultate din reorganizarea sau redenumirea celor existente până acum. În acest context, este necesară completarea cadrului legal, astfel încât școlarizarea pe acest profil să continue fără întreruperi.

„Se au în vedere priorităţile naţionale privind dezvoltarea învăţământului agricol şi silvic, precum şi susţinerea învăţământului tehnologic dual ca răspuns la nevoile pieţei muncii locale, regionale şi naţionale”, au mai anunțat iniţiatorii OUG.

Un alt capitol important al proiectului vizează condițiile de ocupare a unor funcții didactice din învățământul preuniversitar. Una dintre cerințe este absolvirea cu diplomă de licență a unuia dintre programele de studii universitare „Educație timpurie” sau „Pedagogia învățământului primar”.

„Până în anul universitar 2025-2026, instituţiile de învăţământ superior şcolarizează «Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar», iar începând din anul universitar următor acest program de studii se reorganizează prin divizare, sub denumirea «Pedagogia învăţământului primar», rezultă că se impune completarea normei cu un nou articol, art. 1021 care să reglementeze cu privire la momentul şi modalitatea de evaluare a acestui program”, se mai arată în Nota de fundamentare.

Proiectul de ordonanță prevede și organizarea, pentru încă un an universitar, a programului de studii universitare de masterat didactic. De asemenea, prin modificarea art. 264, se menține continuitatea programelor de studii pe perioada sustenabilității proiectului „Start în carieră prin masterat didactic”, prin păstrarea programelor de masterat didactic cu 120 de credite ECTS și în anul universitar 2026–2027.

„Deoarece toate elementele mai sus menţionate vizează interesul public şi constituie situaţii a căror reglementare nu poate fi amânată, astfel că o eventuală legiferare, pe altă cale decât delegarea legislativă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată consecinţele negative identificate, fapt ce ar determina un impact suplimentar asupra dreptului la o educaţie de calitate în ansamblul său, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă”, au explicat iniţiatorii.