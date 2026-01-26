Gigi Becali s-a dus de urgență în cantonamentul din Berceni. Ședință aprinsă cu jucătorii

Sport Breaking news

Gigi Becali s-a dus de urgență în cantonamentul din Berceni. Ședință aprinsă cu jucătoriiGigi Becali. Sursa foto Captură video
Gigi Becali a decis să ia măsuri după ce FCSB a fost umilită, duminică, pe teren propriu de CFR Cluj, scor 1-4, în etapa a 23-a a campionatului intern. Azi, finanțatorul s-a deplasat la cantonamentul „roș-albaștirllor”, din Berceni, pentru a discuta cu jucătorii și cu staff-ul tehnic. El anunțase chiar de duminică seara că va convoca o ședință pentru a înțelege cauzele dezastrului trăit de echipa sa la început de an.

FCSB pierduse și meciul din campionat, 0-1 în deplasare cu FC Argeș și pe cel din Liga Europa, 1-4 pe terenul croaților de la Dinamo Zagreb. „O să mă duc eu la ei, că n-am fost de patru ani. «Vreau să ştiu şi eu, mă, am vreo datorie la voi?». O să-i iau pe rând. «Băi Bîrligea, contractul tău care e? Am vreun leu să-ţi mai dau?». O să-i zic şi lui Miculescu, care el e cuminte băiatul, dar şi cu ăştia cuminţi e debandadă.

Băi, dar vreau să ştiu şi eu, am vreo datorie? Dacă tu eşti schimbat, scrie în contractul tău că n-ai voie să fii schimbat? Nu este regulamentul de fotbal aşa?”, afirmase Becali, după înfrângerea cu CFR Cluj.

Elias Charalambous

Elias Charalambous. Sursa foto: facebook / FCSB

Echipa e departe de play-off

FCSB este pe locul al 11-lea al clasamentului cu 31 de puncte, la 5 distanță de play-off. În continuare, antrenorul Elias Charalambous nu este în pericol să fie dat afară de finanțator. Becali e conștient că deține o marionetă perfectă, care răspunde docil la comenzi și nu ar găsi prea ușor un înlocuitor. Este explicația pentru care cipriotul nu a fost consediat în acest sezon dezastruos, în condițiile în care, în trecut, finanțatorul se debarsa cu ușurință de antrenori.

Charalambous nu pleacă decât dacă vrea

„Vreau să spun două lucruri. Sunt aici de trei ani, am făcut multe la acest club, am câștigat multe, campionate, am făcut lucruri bune în Europa. Simt că am avut multe meciuri bune. Acum trecem prin cel mai greu moment de când sunt aici, cel mai dificil.

Sunt principalul responsabil, sunt întotdeauna un tip care spune lucrurilor pe nume, sunt onest, sunt vinovatul numărul 1, principalul pentru cum arată echipa în ultima vreme”, a spus cipriotul duminică.

