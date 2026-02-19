Trei rețete italiene mai puțin cunoscute pe care merită să le încerci

Rețete italiene mai puțin cunoscute. Bucătăria italiană este asociată, de cele mai multe ori, cu pizza, paste sau tiramisu. Totuși, gastronomia Italiei este mult mai diversă, fiecare regiune având preparate tradiționale mai puțin cunoscute în afara granițelor țării, potrivit gamintraveler.com.

De la rețete rustice din sud până la specialități consistente din nord, multe preparate rămân încă descoperiri surprinzătoare pentru publicul larg.

O supă groasă, tradițională din regiunea Toscana, pregătită din roșii, pâine și ulei de măsline. Este o rețetă simplă, născută din dorința de a valorifica pâinea veche.

Ingrediente:

400 g roșii decojite (sau roșii proaspete bine coapte)

200 g pâine rustică veche (fără coajă foarte tare)

2 căței de usturoi

500 ml supă de legume

4 linguri ulei de măsline extravirgin

Sare și piper după gust

Busuioc proaspăt

Mod de preparare:

Într-o cratiță, se călește usturoiul în ulei de măsline până devine ușor auriu.

Se adaugă roșiile zdrobite și se lasă la foc mic aproximativ 10-15 minute.

Se adaugă supa de legume și pâinea ruptă bucăți.

Se amestecă constant până când pâinea se înmoaie și compoziția capătă o consistență cremoasă.

Se condimentează cu sare și piper.

Se servește cu busuioc proaspăt și un strop de ulei de măsline deasupra.

Preparatul poate fi consumat atât cald, cât și la temperatura camerei.

Cacciucco este o tocană de pește specifică orașului Livorno. Este mai puțin cunoscută în afara Italiei, dar este extrem de apreciată în zonele de coastă.

Ingrediente:

300 g file de pește alb (cod sau merluciu)

200 g creveți

200 g midii

200 g calamari

400 g roșii tocate

1 ceapă medie

2 căței de usturoi

100 ml vin roșu sec

3 linguri ulei de măsline

1 ardei iute mic (opțional)

Sare și piper

Pâine prăjită pentru servire

Mod de preparare:

Se călește ceapa tocată în ulei de măsline până devine translucidă.

Se adaugă usturoiul și ardeiul iute, apoi fructele de mare.

Se toarnă vinul roșu și se lasă să scadă câteva minute.

Se adaugă roșiile tocate și se fierbe la foc mic aproximativ 20 de minute.

Se adaugă fileul de pește și se mai gătește 10 minute.

Se potrivește gustul cu sare și piper.

Se servește fierbinte, peste felii de pâine prăjită frecate cu usturoi.

Cacciucco are un gust intens și ușor picant, specific bucătăriei maritime italiene.

Canederli sunt găluște consistente din pâine, populare în nordul Italiei, în zona montană Trentino-Alto Adige. Au influențe austriece și sunt servite fie în supă, fie cu unt topit.

Ingrediente:

250 g pâine veche tăiată cuburi

150 ml lapte

2 ouă

100 g speck sau șuncă afumată, cuburi

1 ceapă mică

2 linguri pătrunjel tocat

2 linguri făină

Sare și piper

1 litru supă de carne (pentru fierbere)

Se înmoaie pâinea în lapte timp de 10 minute.

Se călește ceapa și speck-ul într-o tigaie până se rumenesc ușor.

Într-un bol mare, se amestecă pâinea înmuiată cu ouăle, speck-ul, pătrunjelul și făina.

Se condimentează cu sare și piper.

Se formează găluște de mărimea unei mingi mici.

Se fierb în supă clocotită timp de aproximativ 15 minute, până se ridică la suprafață.

Se servesc în supă sau cu unt topit și parmezan ras.

Canederli sunt sățioși și potriviți pentru sezonul rece, fiind un preparat tradițional al zonelor alpine.