Transportul și energia, marii câștigători ai finanțărilor europene din 2025

Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) a avut un rol semnificativ în sprijinirea dezvoltării economice a României în anul 2025, prin finanțări totale de 1,6 miliarde de euro.

Fondurile au fost direcționate cu prioritate către proiecte de transport, energie, infrastructură urbană și sprijinirea mediului de afaceri, contribuind la obiectivele de coeziune economică ale Uniunii Europene și la tranziția către o economie mai verde.

Potrivit datelor publicate de European Investment Bank Group, aproximativ 90% din finanțările acordate României în 2025 au vizat obiective de coeziune, iar peste jumătate dintre operațiuni au contribuit direct la acțiuni privind clima și protecția mediului.

De asemenea, 88% din portofoliul Grupului BEI a sprijinit convergența economică a României către media Uniunii Europene.

Investițiile totale mobilizate cu sprijinul BEI au ajuns la circa 5 miliarde de euro, echivalentul a 1,3% din produsul intern brut al României, reflectând impactul semnificativ al acestor finanțări asupra economiei naționale.

Cea mai mare parte a fondurilor, peste 1,17 miliarde de euro, a fost alocată proiectelor de orașe și regiuni sustenabile, în special pentru modernizarea transportului și a infrastructurii urbane.

În sectorul energetic, investițiile s-au ridicat la aproximativ 185 de milioane de euro, susținând tranziția către surse de energie mai curate.

Întreprinderile mici și mijlocii au beneficiat de peste 170 de milioane de euro, în timp ce mai mult de 150 de milioane de euro au fost direcționate către proiecte de inovare, digitalizare și dezvoltarea capitalului uman.

Unul dintre proiectele reprezentative ale anului 2025 a fost sprijinul acordat pentru autostrada A1, care traversează Munții Carpați. BEI a oferit un împrumut inițial de 500 de milioane de euro pentru cofinanțarea unui tronson de 122 de kilometri între Pitești și Sibiu, parte a rețelei transeuropene de transport (TEN-T).

Costul total al proiectului este estimat la 5,5 miliarde de euro, iar contribuția BEI ar putea ajunge până la 1 miliard de euro, alături de fonduri europene și naționale.

În domeniul energiei verzi, în luna iulie 2025, BEI a acționat ca investitor de ancoră în prima emisiune de obligațiuni verzi corporative a companiei Electrica, în valoare de 500 de milioane de euro, listată la bursele din Luxemburg și București.

Fondurile sunt destinate proiectelor conforme cu taxonomia UE pentru activități sustenabile.

Vicepreședintele BEI, Ioannis Tsakiris, a declarat: „România avansează către o economie mai verde, mai bine conectată și mai competitivă.

Grupul BEI este mândru să sprijine investiții care consolidează infrastructura de transport și urbană, accelerează tranziția către energie curată și susțin creșterea pe termen lung a comunităților din întreaga țară.”

Pe lângă finanțare, Grupul BEI a extins sprijinul consultativ, inclusiv prin programul JASPERS, pentru pregătirea investițiilor în mobilitate urbană integrată în Valea Jiului și pentru modernizarea rețelei de metrou din București.

European Investment Fund, parte a Grupului BEI, a completat aceste eforturi prin alocarea a 346 de milioane de euro sub formă de garanții și instrumente de capital pentru finanțarea IMM-urilor și a inovării.

Totodată, România a aderat în 2025 la Facilitatea de garantare a creditelor de export pentru Ucraina, administrată de EIF.

În ultimii cinci ani, finanțările totale ale Grupului BEI în România au depășit 10,1 miliarde de euro, confirmând angajamentul pe termen lung față de dezvoltarea economică a țării și integrarea sa în obiectivele strategice ale Uniunii Europene.