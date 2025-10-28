Monden

Ținuta partenerei lui Nicușor Dan, comparată cu stilul Maiei Sandu la evenimente oficiale

Comentează știrea
Ținuta partenerei lui Nicușor Dan, comparată cu stilul Maiei Sandu la evenimente oficialeNicușor Dan și familia. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Din cuprinsul articolului

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a fost criticată de stiliști pentru alegerea vestimentară de la inaugurarea și sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, desfășurată duminică, 26 octombrie.

Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști

Stiliștii și publicul au considerat că voalul negru purtat de Prima Doamnă a României, alături de o rochie midi și pantofi cu toc mediu, era nepotrivit pentru un eveniment de celebrare, mai degrabă asociindu-l cu o înmormântare.

„Negru pă cap se pune la înmormântări! Alo, protocolu’ Cotroceni?! N-a murit nimeni, doar ne prăbușim sub incompetență!”, a spus Dana Budeanu. „Doamna Mirabela s-a crezut cumva la funerariile Reginei Elisabeta, cu acel voal de doliu pe cap…

Mirabela Grădinaru

Mirabela Grădinaru. Sursa foto Captură video

Nu vine cineva îmbrăcat ca la o înmormântare la un eveniment istoric de bucurie și împlinire”, a spus designerul Florin Burescu.

Nu curăța niciodată ecranul televizorului cu acest obiect de bucătărie. Îți poți distruge aparatul
Nu curăța niciodată ecranul televizorului cu acest obiect de bucătărie. Îți poți distruge aparatul
Economistul Cristian Socol: Deficitul crește, în ciuda tăierilor și majorării taxelor
Economistul Cristian Socol: Deficitul crește, în ciuda tăierilor și majorării taxelor

Maia Sandu ar fi fost mai bine îmbrăcată

Burescu a spus că trebuia Mirabela Grădinaru trebuia sfătuită să aleagă o ținută care să transmită un mesaj corect. „Smerenia și credința nu țin de a purta lucruri neadecvate. Îmbrăcată așa, chiar dacă rochia e decentă, nu transmite mesajul corect.”

Alți experți în modă au remarcat contrastul între vestimentația partenerei lui Nicușor Dan și evenimente similare din străinătate. Designerul Florin Burescu a spus că președinta Republicii Maia Sandu a fost mai bine îmbrăcată ca Mirabela Grădinaru.

„Uite, avem chiar lângă dumneaei un exemplu de <> la Maia Sandu, care este îmbrăcată impecabil, decent, cu postură și ținută potrivită,” a mai spus Burescu pentru Click.

Maia Sandu

Maia Sandu. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Ținuta lui Gigi Becali, analizată la sânge

Totodată, Gigi Becali a atras atenția prin ținuta sa extravagantă: pardesiu negru cu blană la gât, costum negru în dungi, ochelari de firmă și un ceas Zegg & Cerlati din aur, evaluat la aproximativ 60.000 de euro.

Gigi Becali.

Gigi Becali. Sursa foto Captură video

Burescu a spus că patronul FCBS a spus prea excentric pentru un astfel de eveniment șic ă trebuia să aleagă altă pereche de ochelari.

„Referitor la Gigi Becali, acesta a fost un pic prea excentric pentru un astfel de eveniment. Un pic prea mult haz, aș spune… Lungimea pantalonului e total nepotrivită, iar ochelarii nu sunt potriviți.”

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:54 - Niciun candidat nu a promovat concursul pentru conducerea agenției care construiește spitale regionale
20:48 - Gala Capital „Companii de Elită 2025”. Tehnostrade, excelență în infrastructură și mobilitate durabilă
20:41 - Vasile Bănescu: Epidemia de ură din mediul online are două focare
20:33 - Dana Budeanu, lecții pentru Ilie Bolojan. L-a trecut prin economie, sănătate, comunicare
20:22 - Nu curăța niciodată ecranul televizorului cu acest obiect de bucătărie. Îți poți distruge aparatul
20:14 - UE lansează un fond de 3-5 miliarde de euro destinat companiilor care dezvoltă tehnologii critice

HAI România!

SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog
SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog
Oana Micșoniu, BCR, la Gala Capital „Clienții sunt cei care ne inspiră de fiecare dată”
Oana Micșoniu, BCR, la Gala Capital „Clienții sunt cei care ne inspiră de fiecare dată”
Irina Munteanu, Veolia, la Gala Capital „Cuvântul care ne definește cel mai bine este reziliența”
Irina Munteanu, Veolia, la Gala Capital „Cuvântul care ne definește cel mai bine este reziliența”

Proiecte speciale