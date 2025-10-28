Ținuta partenerei lui Nicușor Dan, comparată cu stilul Maiei Sandu la evenimente oficiale

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a fost criticată de stiliști pentru alegerea vestimentară de la inaugurarea și sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, desfășurată duminică, 26 octombrie.

Stiliștii și publicul au considerat că voalul negru purtat de Prima Doamnă a României, alături de o rochie midi și pantofi cu toc mediu, era nepotrivit pentru un eveniment de celebrare, mai degrabă asociindu-l cu o înmormântare.

„Negru pă cap se pune la înmormântări! Alo, protocolu’ Cotroceni?! N-a murit nimeni, doar ne prăbușim sub incompetență!”, a spus Dana Budeanu. „Doamna Mirabela s-a crezut cumva la funerariile Reginei Elisabeta, cu acel voal de doliu pe cap…

Burescu a spus că trebuia Mirabela Grădinaru trebuia sfătuită să aleagă o ținută care să transmită un mesaj corect. „Smerenia și credința nu țin de a purta lucruri neadecvate. Îmbrăcată așa, chiar dacă rochia e decentă, nu transmite mesajul corect.”

Alți experți în modă au remarcat contrastul între vestimentația partenerei lui Nicușor Dan și evenimente similare din străinătate. Designerul Florin Burescu a spus că președinta Republicii Maia Sandu a fost mai bine îmbrăcată ca Mirabela Grădinaru.

„Uite, avem chiar lângă dumneaei un exemplu de <> la Maia Sandu, care este îmbrăcată impecabil, decent, cu postură și ținută potrivită,” a mai spus Burescu pentru Click.

Totodată, Gigi Becali a atras atenția prin ținuta sa extravagantă: pardesiu negru cu blană la gât, costum negru în dungi, ochelari de firmă și un ceas Zegg & Cerlati din aur, evaluat la aproximativ 60.000 de euro.

Burescu a spus că patronul FCBS a spus prea excentric pentru un astfel de eveniment șic ă trebuia să aleagă altă pereche de ochelari.