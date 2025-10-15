Thomas Anders, vocea Modern Talking, concertează în România pe 10 martie 2026

Publicul din România are ocazia unică de a retrăi magia anilor ’80 alături de unul dintre cei mai iubiți artiști internaționali: Thomas Anders, fostul solist al legendarei trupe Modern Talking.

Concertul va avea loc pe 10 martie 2026, la Sala Palatului, într-o atmosferă încărcată de nostalgie și emoție, unde fanii vor putea asculta hiturile care au cucerit întreaga lume.

Thomas Anders a scris istorie alături de Dieter Bohlen cu piese devenite imnuri ale unei generații – de la “You’re My Heart, You’re My Soul”, la “Cheri Cheri Lady” sau “Brother Louie”.

Cariera sa solo, începută după despărțirea de Modern Talking, i-a consolidat statutul său de artist de top pe scena internațională, cu milioane de albume vândute și concerte susținute pe toate continentele.

Spectacolul din România promite să fie o călătorie muzicală memorabilă, o seară în care eleganța, emoția și ritmurile inconfundabile ale anilor ’80 se întâlnesc într-un show plin de energie.

Biletele pentru concertul lui Thomas Anders sunt disponibile pe get-in.ro începând de la 104 lei.