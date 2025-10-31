Editura Carthemia aduce la chioșcurile de ziare o apariție editorială de excepție - romanul Testamentul. Iubire și trădare la curtea domnească, semnat de reputatul istoric Manole Neagoe (1930–2019). Profesor universitar, cercetător științific și intelectual de marcă, autorul și-a dedicat întreaga carieră slujirii adevărului istoric, studiind cu rigoare documentele trecutului și aducând la lumină detalii esențiale despre oamenii și vremurile care au modelat destinul țării.

În acest volum captivant, Manole Neagoe reușește să îmbine precizia istoriei cu narațiunea, transformând faptele și personajele reale în eroi vii ai unei epoci zbuciumate. Acțiunea se desfășoară în Moldova secolului al XVI-lea, în timpul domniei lui Petru Rareș, fiul marelui domn Ștefan cel Mare. În centrul narațiunii se află tânărul boier Ion Movilă, fiul lui Cosma Movilă, surprins în plin proces de maturizare și afirmare într-o lume dominată de alianțe politice, iubiri interzise și trădări neașteptate.

Pagină după pagină, cititorul este purtat într-o reconstituire fascinantă a unei perioade pline de frământări și intrigi, în care loialitatea și ambiția se confruntă la fiecare pas. Romanul transmite din plin atmosfera medievală, de la curțile domnești și până la câmpurile de luptă, iar vocea autorului păstrează echilibrul perfect între faptele istorice și emoție.

Testamentul este o poveste despre iubire și onoare, despre visurile și încercările unui tânăr care își caută locul într-o lume dominată de putere, intrigă și trădare. O carte rafinată și plină de culoare, în care Manole Neagoe demonstrează încă o dată că istoria, atunci când este povestită cu suflet, devine literatură vie.

Romanul este disponibil la chioșcurile de ziare și punctele de difuzare a presei începând de miercuri, 5 noiembrie, la prețul de 39,99 lei.