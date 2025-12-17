International

Tensiuni diplomatice la Tokyo. Explicațiile premierului Takaichi după afirmațiile privind Taiwanul

Tensiuni diplomatice la Tokyo. Explicațiile premierului Takaichi după afirmațiile privind TaiwanulSanae Takaichi / sursa foto: captură vieo
Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat miercuri că este „responsabilitatea” sa să protejeze și să maximizeze interesele Japoniei prin menținerea unor relații constructive cu China, bazate pe dialog, potrivit Kyodo News.

Declarația vine în contextul deteriorării relațiilor diplomatice dintre Tokyo și Beijing, după comentariile recente ale șefei guvernului japonez referitoare la situația Taiwanului, care au generat reacții critice din partea Chinei.

Declarații privind relația Japonia–China

În timpul unei dezbateri parlamentare individuale cu lideri ai partidelor de opoziție, Sanae Takaichi a subliniat deschiderea Japoniei pentru discuții cu Beijingul, reamintind angajamentul ambelor state de a construi o relație „constructivă și stabilă”.

Ea a afirmat că este necesar ca Japonia să își urmărească interesele naționale prin canale diplomatice și comunicare constantă, chiar și în momente de tensiune.

Contextul declarațiilor despre Taiwan

Relațiile dintre Japonia și China s-au înrăutățit după ce, la începutul lunii, Takaichi a declarat că un eventual atac militar asupra Taiwanului ar putea reprezenta o „situație care amenință supraviețuirea” Japoniei.

Afirmația a fost interpretată de autoritățile chineze ca un indiciu privind o posibilă implicare a Forțelor de Autoapărare japoneze într-un astfel de scenariu. China consideră Taiwanul o provincie renegată și insistă că problema este un „afaceră internă”, în timp ce insula este guvernată separat din 1949.

Takaichi a explicat că declarația a fost făcută pe 7 noiembrie, în timpul unei sesiuni parlamentare, ca răspuns „sincer” la o întrebare specifică privind reacția Japoniei în cazul unei situații de urgență în jurul Taiwanului.

Reacții politice interne

După dezbatere, Yoshihiko Noda, liderul principalului partid de opoziție, Partidul Democrat Constituțional al Japoniei, a declarat că, având în vedere că premierul a încetat să mai ofere exemple concrete de contingență, aceasta „și-a retras efectiv” afirmațiile inițiale despre Taiwan.

Yoshihiko Noda

Yoshihiko Noda / sursa foto: captură video

Noda a mai ridicat semne de întrebare privind pachetul economic de aproximativ 21,3 trilioane de yeni, destinat combaterii creșterii costului vieții.

Impact economic și măsuri guvernamentale

Pachetul de stimulare economică, aprobat săptămâna trecută, a contribuit la fluctuații pe piețele financiare, inclusiv la deprecierea yenului și la vânzări de obligațiuni guvernamentale.

Premierul a declarat că guvernul va lua „măsurile necesare” după evaluarea dacă evoluțiile recente ale pieței valutare sunt susținute de fundamentele economice.

Securitate și politici viitoare

În timpul sesiunii parlamentare, Takaichi a abordat și subiecte legate de securitate, afirmând că guvernul intenționează să elaboreze un proiect de lege privind contraspionajul, după începerea discuțiilor în cursul acestui an.

De asemenea, ea a negat că ar fi ordonat explicit o revizuire a celor trei principii ale Japoniei privind neposesia armelor nucleare, precizând că acestea vor fi analizate „în mod cuprinzător” în cadrul actualizării viitoare a Strategiei Naționale de Securitate.

