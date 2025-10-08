Tenis de masă. Obiectiv: aurul european

Eliza Samara și colegele ei din lotul național de senioare la tenis de masă se pregătesc pentru cea mai tare competiție continentală, Campionatele Europene pe echipe, care vor avea loc la jumătatea lunii octombrie, în orașul croat, Zadar.

Senioarele din lotul național de tenis de masă se pregătesc de Campionatele Europene pe echipe, care vor avea loc între 12-19 octombrie, în orașul croat, Zadar. Pentru Eliza Samara, competiția din Croația este una extrem de importantă! „E un campionat european foarte important. Mai ales că nu știu la câte voi mai participa. Poate mai prind încă unul. Cred că mai prind încă unul” -Elisabeta Samara, componentă a lotului național.

„Te gândești la medalie? Da. Ăsta este adevărul. Echipa României de fete a fost mereu consacrată. N-am plecat de la un campionat fără medalie. Fără aur, argint și bronz. Dar noi țintim aurul pentru că așa ne-am și obișnuit” -Elisabeta Samara, componentă a lotului național.

Eli știe că toate echipele prezente la Europeanul din Croația sunt puternice! „Noi sperăm să fim într-o formă foarte bună, pentru că fiecare meci este foarte greu. Cum am mai zis, toate vor să ne bată, inclusiv Luxemburgul, Țara Galilor, Serbia. Sunt echipe foarte bune”, spune Elisabeta Samara, componentă a lotului național.

Anul acesta, după 8 ani, petrecuți la echipa poloneză Ernea Tarnobrezeg Eliza Samara s-a întors în Turcia, la Fenerbahce, formație cu care, în 2015 a câștigat primul ei titlul de Champions League. .Și am ales să joc mai puține meciuri și să pot să mă axez mai mult pe pregătire, pe recuperarea mea, care, jucând în Polonia, am cam uitat de recuperare.

Din meci în meci, avion, cantonament, iarăși meci, mergi în China și am ales, nu știu dacă e cel mai bine pentru mine, dar știu că nu mai am meciuri. Am meci de abia pe 2 noiembrie și pe 28 decembrie” --Elisabeta Samara, componentă a lotului național.

Despărțirea de polonezi a fost una grea pentru Eliza! „Am pus suflet. Chiar am stat 6 ani la Fener, m-am mutat la ei, 8 ani și acum te revin din nou. A fost și ciudat când a fost să semnez contractul cu Turcii, că știam acolo fiecare locșor. Unde am mâncat micul dejun, unde am stat oamenii de acolo. Nu a fost ceva nou pentru mine” -Elisabeta Samara, componentă a lotului național.

Eliza vine după o vară în care și-a permis cea mai lungă vacanță. A ales să stea acasă, la Constanța, unde s-a relaxat dar s-a și antrenat. „De foarte mulți ani nu am mai stat atât de mult acasă. Tot timpul preferam să plec câteva zile. Acum am stat acasă, de pe 11 iulie până pe 4 august și am îmbinat plăcutul cu utilul. Am vrut să rămân acasă, pentru că știam ce program infernal voi avea. Dimineața mă antrenam, iar ziua eram la plajă” -Elisabeta Samara, componentă a lotului național.

Sportiva dezvăluie că iubește la nebunie să stea la soare și dacă ar putea asta ar face toată ziua. Și cele mai frumoase vacanțe sunt tot cele în care Eli se poate bucura de căldură. Sunt locuri în care nu a ajuns până acum și pe care își dorește să le bifeze. „Eu mereu am zis că sunt soră cu soarele. Aș vrea să merg în Barbados, Hawaii, să stau la soare, efectiv” -Elisabeta Samara, componentă a lotului național.

După zeci de ani de competiții și sute de zboruri, Eliza dezvăluie că și acum îi este greu să schimbe atâtea avioane. „Unoeri e mult prea mult pentru că vin de la un Smash, de la Malmo din Suedia, stau acasă 3 zile, apoi zbor în Hong Kong, în Macao, ca după 7 zile să plec în Beijing, este greu. Sunt foarte multe concursuri dar din fericire, cantonamentele pe care le facă mă ajută” -Elisabeta Samara, componentă a lotului național.

Jucătoarea dezvăluie și care a fost cel mai lung și greu zbor al ei de până acum. „Am avut un zbor la Melbourne. De la Doha am zburat 15 ore pe scaunul din mijloc. Ceva infernal” -Elisabeta Samara, componentă a lotului național.