Țara arde, babele se piaptănă. Preocuparea MAI: caii jandarmeriei

MAI a pus în dezbatere publică un proiect de ordin al ministrului legat de caii de serviciu care sunt în administrarea Jandarmeriei. Proiectul vine în contextul în care zeci de femei au fost ucise de foști iubiți, unul dintre aceștia fiind liber.

Proiectul în cauză modifică anumite prevederi legat de modul în care sunt îngrijiți și folosiți caii de la Jandarmerie. Mai exact este vizată bunăstarea animalelor și alinierea la normele europene a acestor prevederi legate de cabaline. Drept urmare s-au stabilit norme detaliate privind utilizarea, îngrijirea dar și asistența veterinară cu privire la cai.

Tototdată s-au mai stabilit și modalitățile prin care sunt atestate cuplurile ecvestre, organizarea și responsabilitatea structurilor care au astfel de animale. La toate acestea se adaugă digitalizarea activităților cu caii de serviciu. Totodată s-a stabilit și modul în care aceștia vor participa la misiuni, activități de reprezentare sau competiții. Se asigură și fondurile necesare, dar și logicistica pentru a susține astfel de animale.

Desigur că după acest proiect, va urma unul legat de câinii care fac parte din diferitele structure ale MAI. Toate aceste preocupări vin în contextul nu tocmai potrivit al realităților infracționale din România. Mai exact Emil Gânj, bărbatul acuzat că și-ar fi omorât fosta iubită, este de negăsit de mai bine de o lună.

Acesta și-ar fi premeditat fapta, drept urmare s-a pregătit să se și ascundă după crimă. Așa de bine, că nici măcar recompense de 5.000 de euro pusă pe capul lui nu pare să facă lumină în acest caz.

De altfel, IGPR a primit mai mult de 300 de sesizări legat de acesta, dar niciuna nu s-a confirmat. Iar între timp, o altă femeie din Arad a fost omorâtă de fostul iubit. Aceasta este a 34-a victimă ucisă de un fost iubit de la începutul anului până acum.