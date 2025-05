Sport Superliga. Hermannstadt - Poli Iași, 1-0. Sibienii, favoriți să câștige play-out-ul







Superliga. Hermannstadt s-a impus, azi, pe teren propriu, scor 1-0, în jocul cu Poli Iași, din etapa a 8-a a play-out-ului. Succesul îi fixează pe oamenii lui Marius Măldărășanu pe prima poziție în această fază a competiției.

Unicul gol al partidei a fost reuşit de Ianis Stoica (75), din pasa lui Nana Antwi. Aurelian Chiţu a avut două ocazii mari de gol, dar de fiecare dată Jesus Fernandez a avut intervenţii remarcabile (82, 90+3). Ianis Stoica a ratat singur cu portarul spaniol (55), care s-a remarcat şi la lovitura de cap a lui Antwi (39). Antwi s-a evidenţiat şi în defensivă, respingând lovitura de cap a lui Mohammed Umar (21), din faţa porţii goale.

Superliga: Hermannstadt a câștigat play-out-ul

Poli Iaşi a ratat prin Xhuliano Skuka, faţă în faţă cu portarul Cătălin Căbuz (85). FC Hermannstadt are trei victorii consecutive şi e neînvinsă de cinci etape. Poli Iaşi era neînvinsă de patru etape, în care avea două victorii şi două egaluri.

În sezonul regulat, sibienii au câştigat ambele partide, cu 6-2 acasă şi 2-0 în Copou.

AFC Hermannstadt - FC Politehnica Iaşi 1-0 (0-0), Stadion Municipal - Sibiu A marcat: Ianis Stoica (75). Arbitru: Ovidiu Robu (Chitila); arbitri asistenţi: Mihai Marius Marica (Bistriţa), Nicuşor Marin (Suseni/Argeş); al patrulea oficial: Sorin Vădana (Cluj-Napoca) Arbitru video: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti); arbitru asistent video: Mircea Orbuleţ (Bucureşti) Observatori: Octavian Şovre (Oradea) - CCA, Octavian Goga (Braşov) - LPF.

Cu gândul la meciul sezonului

Hermannstadt a adunat 36 de puncte și e urmată de Oțelul Galați, 31 de puncte și un meci mai puțin disputat.

Miercuri, sibienii vor juca finala Cupei României împotriva celor de la CFR Cluj

„Odată cu victoria asta, 100% suntem pe locul 8, nu mai avem cum să-l pierdem. Ar fi frumos să câștigăm play-off-ul, avem și finala Cupei. Am avut multe ocazii, dar puteam fi taxați în final. Când am văzut că ratăm așa mult, mă gândeam doar la meciul de Galați, când am avut noi șanse, iar ei au întors. ”Vreau să ne bucurăm de această finală, o să le spun și băieților. Este un singur meci, chiar dacă ei au o istorie în spate, au jucători obișnuiți să joace cu trofee pe masă. Cu toate analizele legate de CFR, eu cred că sunt șanse 50-50”, a spus Marius Măldărășanu, antrenorul gazdelor, conform Digi Sport.