International Sunt „pensii speciale" și în Europa. Dar acolo beneficiarii latră







Sunt pensii speciale și în Europa. Iar beneficiarii de acolo se bat pe ciolan cu îndârjire. Un ciolan binemeritat după o viață de muncă. Și, evident, pensionarii speciali din alte țări ies din activitate și mai devreme decât la noi. Diferența e că pensionarii speciali europeni latră. La propriu. Și la comandă.

Câinii care activează în poliție sau armată sunt expuși zilnic unor situații periculoase alături de oamenii legii, însă, spre deosebire de aceștia, nu beneficiază de pensie sau de un venit garantat după retragere. În România nu există programe care să le asigure îngrijirea sau întreținerea după pensionare.

În alte țări, precum SUA, Marea Britanie, Germania sau Franța, animalele de serviciu beneficiază de sprijin special. Costurile pentru hrană și tratamente medicale sunt acoperite prin fonduri administrate de persoanele care adoptă câinii sau caii retrași din serviciu.

În anumite state americane, câinii polițiști și cei din armată beneficiază de fonduri private asemănătoare pensiilor, finanțate prin donații. Organizații precum USPCA Retired K9 Assistance Fund acordă sprijin financiar handler-ilor care se ocupă de întreținerea și îngrijirea acestora.

În Marea Britanie, organizația „The National Foundation for Retired Service Animals” oferă sprijin financiar câinilor și cailor retrași din poliție, vamă sau armată, pentru a le asigura o bătrânețe fără lipsuri. În unele zone, schemele locale completează acest sprijin.

De exemplu, în Nottinghamshire, un câine retras primește aproximativ 500 de lire sterline pe an, timp de trei ani, pentru acoperirea costurilor medicale. Organizații caritabile precum Thin Blue Paw Foundation au acordat până acum peste 380.000 de lire pentru tratamente, terapie și medicație.

În Franța, Ministerul de Interne acoperă parțial cheltuielile medicale ale câinilor pensionați.

În România, situația este diferită. Aceștia sunt pregătiți pentru misiuni la „Centrul Chinologic Dr. Aurel Greblea din Sibiu”. Polițiștii și jandarmii pot adopta câinii cu care au lucrat, însă „pensionarea” acestora nu presupune niciun fel de sprijin financiar.

Câinii de serviciu se retrag, în medie, la 8–10 ani, iar caii la 15–20 de ani. Deși au existat discuții și inițiative legislative pentru introducerea unui ajutor pentru câinii polițiști, un program oficial nu a fost implementat până acum.