Suedia se pregătește de război. Regele și Prințesa moștenitoare, implicați într-un exercițiul militar istoric

Într-un comunicat publicat vineri, Guvernul Suediei a anunţat că a organizat un exercițiu de simulare a războiului, la care au participat Regele Suediei, Prințesa moștenitoare a Suediei, forţele armate, dar și membri ai parlamentului și ai altor instituţii cheie — o decizie ce marchează — potrivit executivului de la Stockholm — prima simulare de o asemenea amploare din anii 1990.

Conform comunicatului, unele faze ale exercițiului au fost desfășurate cu implicarea directă a monarhiei, a parlamentului (Riksdag), a forţelor armate suedeze, a agenţiei pentru situaţii civile (civil defence) și a altor organisme responsabile de securitate.

În documentul oficial se arată că exercițiul s-a bazat pe un scenariu ce prevedea un risc real de război sau declanșarea unui conflict — cu scopul de a analiza ce măsuri ar trebui adoptate pentru a garanta securitatea ţării în asemenea cazuri.

Prim-ministrul Ulf Kristersson a declarat:

„Exercițiul a fost realizat la iniţiativa guvernului. Este important să se organizeze exerciţii comune, în special având în vedere situaţia actuală în materie de securitate. Pas cu pas şi exerciţiu după exerciţiu, consolidăm apărarea totală şi rezilienţa Suediei.”

Potrivit comunicatului guvernamental, aceste exerciţii vizează gestionarea incidentelor și situațiilor — atât la nivel național, cât și internațional — care ar putea genera „provocări sau tensiuni pentru Suedia, pentru cetăţenii suedezi sau pentru interesele suedeze”.

Autorităţile suedeze subliniază că exerciţiul reprezintă „prima simulare de asemenea amploare cu toți acești actori statali” organizată din anii 1990.

Aceasta reflectă o transformare semnificativă a politicii de apărare a ţării: după aderarea la NATO în 2024 şi ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina, Suedia a demarat o serie de măsuri menite să-i întărească securitatea.

De altfel, Guvernul a declarat deja că va crește cheltuielile militare semnificativ: bugetele pentru apărare vor fi majorate, iar autoritățile planifică investiții susţinute în forţele armate, infrastructură de apărare civilă și industrie de apărare.

Pe lângă citatul premierului Ulf Kristersson, guvernul menţionează că organizarea exerciţiului a avut ca scop consolidarea colaborării între instituţii — parlament, armată, societate civilă — pentru a putea reacţiona rapid şi eficient într-o situaţie de criză.

Exerciţiile de acest tip fac parte din planul guvernamental de a întări atât capacitatea militară, cât şi reziliența civilă a Suediei, în contextul deteriorării semnificative a mediului de securitate regional, inclusiv din cauza tensiunilor cu Rusia.

Guvernul suedez a publicat, de altfel, comunicatul și într-o traducere în limba rusă, ceea ce — potrivit surselor — ar avea menirea de a transmite și un semnal partenerilor internaționali, dar și adversarilor, privind hotărârea Stockholmului de a-și consolida apărarea.

Această iniţiativă a Guvernului Suediei reflectă o realitate strategică în schimbare — faptul că, după decenii de pace, țara se pregătește de scenarii de securitate complexe.

Exerciţiul de simulare, cu implicarea familiei regale și a întregii structuri politice și militare, subliniază gravitatea percepută a ameninţărilor la adresa siguranţei naţionale.