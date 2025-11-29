International

Suedia se pregătește de război. Regele și Prințesa moștenitoare, implicați într-un exercițiul militar istoric

Comentează știrea
Suedia se pregătește de război. Regele și Prințesa moștenitoare, implicați într-un exercițiul militar istoricRegele Gustaf și Regina Silvia / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Într-un comunicat publicat vineri, Guvernul Suediei a anunţat că a organizat un exercițiu de simulare a războiului, la care au participat Regele Suediei, Prințesa moștenitoare a Suediei, forţele armate, dar și membri ai parlamentului și ai altor instituţii cheie — o decizie ce marchează — potrivit executivului de la Stockholm — prima simulare de o asemenea amploare din anii 1990.

Conform comunicatului, unele faze ale exercițiului au fost desfășurate cu implicarea directă a monarhiei, a parlamentului (Riksdag), a forţelor armate suedeze, a agenţiei pentru situaţii civile (civil defence) și a altor organisme responsabile de securitate.

Contextul şi motivaţia exerciţiului

În documentul oficial se arată că exercițiul s-a bazat pe un scenariu ce prevedea un risc real de război sau declanșarea unui conflict — cu scopul de a analiza ce măsuri ar trebui adoptate pentru a garanta securitatea ţării în asemenea cazuri.

Prim-ministrul Ulf Kristersson a declarat:

Mii de avioane Airbus, reținute la sol din cauza radiațiilor solare. Criză aviatică de proporții
Mii de avioane Airbus, reținute la sol din cauza radiațiilor solare. Criză aviatică de proporții
Domeniile în care se caută angajați înainte de Sărbători: Salarii mari și bonusuri generoase
Domeniile în care se caută angajați înainte de Sărbători: Salarii mari și bonusuri generoase

„Exercițiul a fost realizat la iniţiativa guvernului. Este important să se organizeze exerciţii comune, în special având în vedere situaţia actuală în materie de securitate. Pas cu pas şi exerciţiu după exerciţiu, consolidăm apărarea totală şi rezilienţa Suediei.”

Potrivit comunicatului guvernamental, aceste exerciţii vizează gestionarea incidentelor și situațiilor — atât la nivel național, cât și internațional — care ar putea genera „provocări sau tensiuni pentru Suedia, pentru cetăţenii suedezi sau pentru interesele suedeze”.

Prima simulare de acest tip după decenii

Autorităţile suedeze subliniază că exerciţiul reprezintă „prima simulare de asemenea amploare cu toți acești actori statali” organizată din anii 1990.

Aceasta reflectă o transformare semnificativă a politicii de apărare a ţării: după aderarea la NATO în 2024 şi ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina, Suedia a demarat o serie de măsuri menite să-i întărească securitatea.

apărare Suedia

apărare Suedia / sursa foto: captură video

De altfel, Guvernul a declarat deja că va crește cheltuielile militare semnificativ: bugetele pentru apărare vor fi majorate, iar autoritățile planifică investiții susţinute în forţele armate, infrastructură de apărare civilă și industrie de apărare.

Ce transmite executivul suedez

Pe lângă citatul premierului Ulf Kristersson, guvernul menţionează că organizarea exerciţiului a avut ca scop consolidarea colaborării între instituţii — parlament, armată, societate civilă — pentru a putea reacţiona rapid şi eficient într-o situaţie de criză.

Exerciţiile de acest tip fac parte din planul guvernamental de a întări atât capacitatea militară, cât şi reziliența civilă a Suediei, în contextul deteriorării semnificative a mediului de securitate regional, inclusiv din cauza tensiunilor cu Rusia.

Guvernul suedez a publicat, de altfel, comunicatul și într-o traducere în limba rusă, ceea ce — potrivit surselor — ar avea menirea de a transmite și un semnal partenerilor internaționali, dar și adversarilor, privind hotărârea Stockholmului de a-și consolida apărarea.

Această iniţiativă a Guvernului Suediei reflectă o realitate strategică în schimbare — faptul că, după decenii de pace, țara se pregătește de scenarii de securitate complexe.

Exerciţiul de simulare, cu implicarea familiei regale și a întregii structuri politice și militare, subliniază gravitatea percepută a ameninţărilor la adresa siguranţei naţionale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:23 - Mii de avioane Airbus, reținute la sol din cauza radiațiilor solare. Criză aviatică de proporții
08:17 - Drone deasupra Republicii Moldova. Spaţiul aerian, închis pentru a doua oară de la începutul războiului în Ucraina
08:06 - Domeniile în care se caută angajați înainte de Sărbători: Salarii mari și bonusuri generoase
07:58 - Împușcături de Black Friday la un mall din SUA
07:51 - Zelenski, în fața unui test uriaș. Arestări, demisii și scandal fără precedent
07:43 - Vreme de toamnă târzie în Republica Moldova, cer înnorat și ploi în toată țara

HAI România!

Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională

Proiecte speciale