F-35, drone AI și camioane blindate. Germania intră în cursa reînarmării cu miliarde de euro

Parlamentul german este pe punctul de a aproba, săptămâna viitoare, un pachet de achiziții militare în valoare de peste 2,6 miliarde de euro, potrivit unei liste confidenţiale citate de Politico.

Această decizie face parte dintr-o rundă largă de procurări, în contextul în care Berlinul accelerează cheltuielile pentru apărare şi reînvie industria naţională de armament.

Lista de 11 programe vizează aproape toate domeniile de capabilități: drone, rachete cu rază lungă, echipamente pentru infanterie, vehicule logistice și modernizări critice radar.

Printre cele mai importante segmenturi finanțate:

Aproximativ 68 milioane de euro pentru Uranos KI — o reţea de recunoaştere asistată de inteligență artificială, dezvoltată în versiuni concurente de Airbus Defence and Space şi compania germană de AI în apărare Helsing.

Circa 86 milioane de euro pentru menținerea activă a dronei Heron TP, operată de Airbus DS Airborne Solutions și bazată pe modelul israelian Heron TP — proiectată să rămână operațională până în anii 2030.

Un alt buget de aproximativ 16 milioane de euro pentru Aladin, dronă de recunoaştere pe distanţe scurte, dezvoltată de startup-ul munichois Quantum Systems.

Mai mult, pachetul prevede alocări semnificative pentru puterea aeriană:

Aproximativ 445 milioane de euro pentru un nou lot de rachete Joint Strike Missile, produse de norvegienii de la Kongsberg Defence & Aerospace pentru a fi integrate în flota germană ce urmează să opereze avioanele Lockheed Martin F-35A.

Contracte de circa 37 milioane de euro pentru înlocuirea componentelor radar învechite de pe avioanele Eurofighter Typhoon.

Modernizarea radarelor de bord pentru elicopterele navale NH90 — produs de consorțiul NHIndustries — în contextul reapariției relevantă a acestui tip de platformă după ce Norvegia a soluționat o dispută privind disponibilitatea acestora.

La nivel de soldat, planurile germane includ:

Aproximativ 760 milioane de euro pentru noile puşti de asalt G95 assault rifle de la Heckler & Koch.

Aproximativ 490 milioane de euro pentru module laser-light destinate infanteriei, furnizate de Rheinmetall Soldier Electronics.

În jur de 140 milioane de euro pentru sisteme de comunicații cu cască, produse de Rheinmetall Electronics împreună cu subcontractori precum 3M și CeoTronics.

Pe frontul logistic și al mobilității:

Aproximativ 380 milioane de euro vor merge pentru camioane militare off-road de la Mercedes-Benz.

În plus, circa 175 milioane de euro sunt prevăzuți pentru remorci de transport tancuri grele, produse de compania germană DOLL.

Decizia survine pe fondul unui angajament mai larg al Berlinului de a revigora cheltuielile militare. Guvernul condus de cancelarului Friedrich Merz urmărește transformarea forţelor armate — Bundeswehr — într-o forţă pregătită pentru război, oferind în acelaşi timp industriei de apărare germană o linie stabilă de comenzi pe termen lung.

Pe lângă aceasta, potrivit unor surse economice, bugetul german pentru 2026 prevede investiţii record de aproximativ 126,7 miliarde de euro, parte dintr-un plan mai larg care extinde finanţările pentru apărare şi infrastructură până în 2029.

Aprobarea de către comisia de buget a pachetului de peste 2,6 miliarde de euro este programată să aibă loc săptămâna viitoare, iar odată semnate contractele, acestea vor oferi o perspectivă clară asupra calendarului de livrări și implementare.

Pe termen mediu, planul face parte dintr-o strategie mai amplă de modernizare și reechipare a Bundeswehr, cu un buget de zeci de miliarde de euro planificat până în 2029 — și, în unele estimări, chiar până în 2040.

Aceste decizii vin într-un context regional și internațional marcat de tensiuni crescânde și de nevoia de consolidare a securității la nivel european.

Dezbaterea publică și monitorizare parlamentară vor continua, pe măsură ce Germania avansează cu planurile sale ambiţioase de înzestrare militară.