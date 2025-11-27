Se schimbă echilibrul puterii în Marea Baltică. Polonia investește în submarine de ultimă generație

Polonia a anunţat miercuri că a ales compania suedeză Saab pentru furnizarea a trei submarine, într-un contract estimat la aproximativ 10 miliarde de zloţi (2,73 miliarde de dolari), potrivit Reuters.

Acordul face parte din programul de apărare „Orka” şi este considerat crucial pentru consolidarea capacităţii militare a Poloniei în Marea Baltică.

Guvernul polonez îşi intensifică investiţiile în domeniul apărării în contextul percepţiei unei ameninţări crescânde din partea Rusiei, mai ales după invazia acesteia în Ucraina, în 2022.

Contractul cu Saab reflectă, de asemenea, ambiţia Poloniei de a forma o alianţă strategică în Marea Baltică în cadrul Uniunii Europene, într-un context în care vechile alianţe din Europa Centrală sunt considerate mai puţin coezive în privinţa relaţiei cu Rusia şi a direcţiei europene.

Vicepremierul polonez Władysław Kosiniak-Kamysz a explicat decizia de selecţie a companiei suedeze, subliniind avantajele ofertei:

„Suedia a prezentat cea mai bună ofertă din toate punctele de vedere – timp de livrare, capacitate operaţională, în special pentru mediul din Marea Baltică”.

Contractul prevede ca Saab să furnizeze submarinele A26, modele proiectate pentru operaţiuni subacvatice avansate.

Oficialii polonezi şi suedezi au declarat că se urmăreşte finalizarea negocierilor comerciale până cel târziu în trimestrul al doilea din 2026, iar prima livrare este estimată pentru anul 2030.

În cadrul acordului, Suedia s-a angajat să achiziţioneze, la rândul său, anumite echipamente şi armamente din Polonia, într-un pachet mai amplu de cooperare militară. De asemenea, un submarin temporar, denumit „gap-filler”, va fi furnizat pentru instruirea echipelor poloneze.

Regiunea Mării Baltice se află într-o stare de alertă ridicată după mai multe incidente suspecte privind deteriorarea infrastructurii subacvatice începând din 2022.

Autorităţile nu au identificat dovezi clare care să indice un sabotaj deliberat, dar evenimentele au generat preocupări privind securitatea subacvatică.

Submarinele A26 sunt concepute pentru a răspunde la aceste ameninţări și pentru a sprijini NATO în monitorizarea şi prevenirea potenţialelor atacuri subacvatice.

Ministrul apărării suedez Pål Jonson a declarat:

„Acest acord creează un sistem comun pentru operaţiuni subacvatice în Marea Baltică şi consolidează interoperabilitatea dintre marinele suedeză şi poloneză.”

Submarinele vor fi echipate şi cu tehnologii britanice, iar cooperarea dintre Polonia, Suedia şi Marea Britanie va crea o forţă semnificativă în regiune, potrivit declaraţiilor oficiale.

Anunţul a avut un efect imediat asupra pieţei de capital: acţiunile companiei Saab au înregistrat o creştere de 2,6% în urma publicării veştii.

În plus, în septembrie, Saab semnase un memorandum de colaborare în domeniul apărării cu grupul polonez PGZ, consolidând astfel legăturile industriale şi militare dintre cele două ţări.

Polonia a analizat oferte din mai multe state înainte de a se opri asupra Suediei, inclusiv Germania, Italia, Franţa, Spania şi Coreea de Sud.

În contextul selecţiei suedeze, Marea Britanie a sprijinit candidatura Saab, ceea ce reflectă o coordonare mai largă în materie de securitate în regiunea baltică.

Contractul cu Saab este parte a programului polonez „Orka”, lansat pentru modernizarea flotei marine subacvatice a ţării.

Programul urmăreşte să întărească apărarea Poloniei în Marea Baltică, să asigure interoperabilitatea cu partenerii europeni şi să sprijine capacităţile NATO în regiune.

Submarinele A26 au fost dezvoltate pentru a opera în condiţii de apă restrânsă, cum sunt cele din Marea Baltică, și dispun de tehnologii avansate de reducere a semnalului sonar, sisteme de supraveghere modernizate şi capacităţi de transport ale dronelor subacvatice.

Aceste caracteristici le fac potrivite pentru monitorizarea infrastructurii critice, a comunicaţiilor subacvatice şi a activităţilor militare ale altor state.

Kosiniak-Kamysz a reiterat importanţa timpului de livrare şi a capacităţii operaţionale: „Ne dorim ca submarinele să fie operaţionale cât mai rapid, pentru a răspunde provocărilor de securitate din regiune.”

Contractul subliniază dorinţa Poloniei de a dezvolta parteneriate strategice în Marea Baltică, într-un moment în care vechile alianţe regionale sunt percepute ca fiind mai puţin eficiente.

Polonia caută să-și consolideze capacitatea de apărare europeană, cooperând cu state cu tehnologii militare avansate, precum Suedia şi Marea Britanie.

În acest context, submarinul temporar furnizat de Suedia va permite instruirea rapidă a echipajelor poloneze, asigurând o tranziţie eficientă către operarea noilor submarine.

Astfel, programul „Orka” nu se limitează la achiziţia de echipamente, ci include şi componente de instruire şi interoperabilitate militară.

Achiziţia de submarine A26 de către Polonia are şi un impact asupra industriei europene de apărare. Saab, cunoscut pentru avioanele de luptă, sistemele de supraveghere, rachete şi submarine, îşi consolidează poziţia pe piaţa europeană, demonstrând capacitatea de a livra soluţii complexe pentru apărarea navală.

De asemenea, acordul prevede achiziţii reciproce, ceea ce stimulează cooperarea industrială între Polonia şi Suedia.

Memorandumul anterior semnat între Saab şi grupul polonez PGZ marchează un pas important în dezvoltarea capacităţilor locale de producţie şi întreţinere a echipamentelor militare.

Decizia Poloniei de a investi masiv în apărare subacvatică survine într-un moment în care tensiunile regionale au crescut semnificativ.

Invazia Rusiei în Ucraina a determinat statele din regiune să reevalueze priorităţile de securitate şi să îşi modernizeze forţele armate.

Polonia percepe ameninţările din regiune ca fiind complexe şi multidimensionale, de la riscuri subacvatice la presiuni strategice în cadrul Uniunii Europene.

Prin consolidarea flotei de submarine, Varşovia îşi propune să sporească capacitatea de reacţie rapidă şi de protecţie a infrastructurii critice.