Succes pentru Blue Origin. Booster-ul rachetei New Glenn a avut prima aterizare reușită

Blue Origin a anunțat duminică faptul că boosterul rachetei New Glenn a aterizat cu succes după lansare, marcând prima recuperare reușită a unui booster reutilizat din acest program, în cadrul unei misiuni care a avut ca obiectiv principal plasarea pe orbită a unui satelit de mari dimensiuni.

Compania a anunțat reușita printr-un mesaj publicat pe platforma X, făcând referire la numele boosterului utilizat în misiune. Aterizarea reușită vine după ce, în aceeași cursă, robotul a suferit o căzătură cu puțin înainte de final, dar a reușit să finalizeze procedura, marcând un moment important pentru dezvoltarea programului New Glenn.

New Glenn este racheta orbitală de mare capacitate dezvoltată de Blue Origin, companie fondată de Jeff Bezos, și reprezintă principala încercare de a concura direct cu rachetele reutilizabile Falcon 9 și Falcon Heavy ale SpaceX.

Racheta are aproximativ 98 de metri înălțime și este echipată cu un prim etaj reutilizabil, dotat cu șapte motoare BE-4, concepute pentru a permite reutilizarea boosterului și reducerea costurilor de lansare.

Sistemul este destinat transportului de sateliți comerciali, misiuni guvernamentale și, pe termen lung, echipamente pentru explorarea spațiului.

Deși recuperarea boosterului a atras atenția, scopul principal al lansării a fost plasarea pe orbită a satelitului BlueBird 7. Acesta este al doilea satelit din generația „Block 2” a constelației de internet aparținând companiei AST SpaceMobile. Predecesorul său, BlueBird 6, a fost lansat în decembrie anul trecut cu o rachetă indiană LVM3.

BlueBird 6 este unul dintre cei mai mari sateliți aflați pe orbită, având o antenă de 223 de metri pătrați, iar BlueBird 7 are aceleași dimensiuni. Prin comparație, sateliții din generația anterioară, BlueBird 1-5 („Block 1”), au antene de aproximativ 64,4 metri pătrați fiecare.

Succesul recuperării boosterului reprezintă un pas important pentru dezvoltarea programului New Glenn, în condițiile în care reutilizarea componentelor este esențială pentru industria spațială comercială. Această tehnologie contribuie la reducerea costurilor și la creșterea frecvenței lansărilor orbitale în anii următori.

Blue Origin intenționează să utilizeze racheta New Glenn pentru lansarea modulului de aselenizare Blue Moon, unul dintre cele două vehicule comerciale selectate de NASA în cadrul programului Artemis, potrivit space.com.

Inițial, SpaceX fusese prima alegere pentru transportul astronauților pe Lună, prin intermediul navei Starship, în misiunea Artemis 3. Întârzierile în dezvoltarea vehiculelor și modificările recente ale programului au readus însă în atenție și varianta Blue Moon.

În timpul lansării de duminică, oficialii Blue Origin au declarat că varianta Mark 1 a modulului Blue Moon, o versiune fără echipaj, va fi lansată către Lună până la sfârșitul verii. Modulul a finalizat testele de mediu la Centrul Spațial Johnson al NASA din Houston și se află în prezent la facilitatea Rocket Park din Cape Canaveral pentru ultimele pregătiri. Succesul acestei misiuni este relevant și în contextul competiției dintre companiile private din domeniul aerospațial, în care reutilizarea rachetelor reprezintă un avantaj strategic major.

Programul New Glenn este considerat unul dintre proiectele cheie ale Blue Origin pentru a-și consolida poziția pe piața lansărilor orbitale și pentru a concura cu actorii deja consacrați din industrie.