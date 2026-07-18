Conflictul din Orientul Mijlociu a atins un punct critic de escaladare în această dimineață. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat finalizarea celei de-a șaptea nopți consecutive de atacuri masive asupra teritoriului Iranului.

Operațiunea, care impune și o blocadă navală asupra porturilor iraniene, a mobilizat avioane de vânătoare, drone și nave de război. Folosite pentru a lovi infrastructura militară și logistică a Teheranului.

Rachetele americane au vizat depozite subterane de armament, site-uri de supraveghere și capabilități maritime în mai multe orașe strategice din sudul și centrul Iranului, printre care Lar, Sirik, Bushehr, Ahvaz, Yazd și Insula Qeshm.

Conform presei iraniene și oficialilor locali, cele mai mari daune logistice și umanitare au fost înregistrate în două puncte-cheie.

În Jask, rachetele au lovit facilitățile electrice și pompele de desalinizare din satul de coastă Bunji, întrerupând complet alimentarea cu apă potabilă pentru mai multe sate din regiune.

În Bandar Abbas, un atac aerian lansat asupra autostrăzii Bandar Abbas-Rudan a distrus complet două poduri de importanță vitală pentru transport. Presa afiliată statului iranian menșionează mai mulți civili uciși și răniți în urma acestui raid. Explozii puternice au zguduit provincia Lorestan, surse locale indicând că proiectilele ar fi fost lansate de forțele americane staționate în Kuweit.

Efectul economic este deja vizibil. Traficul maritim prin Strâmtoarea Hormuz a scăzut la cel mai mic nivel din ultimele trei săptămâni, companiile internaționale evitând zona de teamă să nu devină ținte colaterale.

Reacția oficială a Teheranului la aatcul anunțat de CENTCOM semnalează o ruptură definitivă de canalele diplomatice. Mohsen Rezaee, consilier militar superior iranian, a lansat un ultimatum dur: „Politica de negociere în timpul războiului s-a încheiat. Dacă Statele Unite ale Americii continuă să bombardeze Iranul, Teheranul va escalada conflictul într-un război total.”

Mai mult, analiștii militari avertizează că Iranul ar putea activa rebelii Houthi din Yemen pentru a bloca Strâmtoarea Bab al-Mandeb, o rută comercială critică prin care Marea Roșie funcționează ca alternativă pentru exporturile de petrol din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

O astfel de mutare ar sugruma tranzitul energetic global și ar forța piețele internaționale să intre în colaps.

Undele de șoc ale confruntării directe dintre SUA și Iran au activat sistemele de apărare din întreaga peninsulă.

Iordania. Armata iordaniană a interceptat și doborât 10 rachete iraniene care i-au încălcat spațiul aerian sâmbătă dimineața, bucățile de resturi prăbușindu-se fără a provoca victime.

Kuweit. Forțele armate kuweitiene au anunțat că au angajat și au distrus ținte ostile, rachete și drone iraniene, pentru a doua oară în ultimele ore.

Bahrain. Sirenele de raid aerian au fost activate pentru a treia oară într-un interval scurt, iar populația a fost instruită de urgență să se adăpostească.

În paralel cu teatrul de operațiuni iranian, tensiunile rămân la cote maxime și în Fâșia Gaza. La nouă luni de la stabilirea unui așa-numit acord de încetare a focului cu Hamas, armata israeliană continuă atacurile zilnice.

Cel mai recent bilanț indică cel puțin 14 palestinieni uciși în urma mai multor raiduri. Dintre aceștia, opt civili au murit în tabăra de refugiați Nuseirat, după ce o dronă israeliană a lovit direct o procesiune funerară adunată în fața moscheii Ahmad Yassin.

Alte 20 de persoane au fost rănite în același incident, generând un nou val de revoltă în regiune.