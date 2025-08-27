Social Studenții UTCN, la cel mai mare concurs solar din lume. Traversează deșertul cu mașina inovată de ei







În perioada 24 – 31 august, Solis UTCN ia parte la cea mai prestigioasă competiție din lume dedicată vehiculelor propulsate exclusiv cu energie solară, Bridgestone World Solar Challenge 2025.În cadrul competiției, participanții trebuie să parcurgă un traseu de 3.020 km. Din Darwin până în Adelaide. Traversând deșertul australian.

Hyperion, vehiculul cu care România concurează, este cel mai performant prototip realizat vreodată de echipa Solis UTCN. Până în prezent, acesta a atins o viteză maximă de peste 100 km/h. Fiind un simbol al inovației și muncii în echipă.

„Fiecare kilometru parcurs înseamnă muncă de echipă, curaj și dorința de a duce România mai departe pe harta mobilității verzi. Este un privilegiu să fim aici. Și să demonstrăm că viitorul sustenabil se poate construi acum, chiar în Cluj-Napoca”, transmit membrii echipei Solis UTCN.

Studenții din Cluj-Napoca și-au prezentat publicului inovația încă din luna mai. Atunci când explicau că participarea la acest concurs necesită un sfert de milion de euro. Pilotul principal al mașinii, Nemeth Raimond, spunea că noul model e construit pe baza principiului eficienței absolute. Constructorii au completat suprafața de panouri solare.

Suprafața acoperită de panourile fotovoltaice este de 5,8 mp, mașina având o lungme de 5,3 m și o lătime de 1,4 m. Constructorii au refăcut caroseria, aceasta a fost optimizată aerodinamic, astfel încât mașina să poată fi condusă zilnic între orele 8,00-17,00. Participanții la competiția din Australia spun că vor campa în deșert. Studenții explicau că au redus pierderile pe sistemul de 12 volți. Au proiectat propriul sistem de iluminat. Bateria mașinii a fost realizată folosind una dintre celulele cu cea mai mare densitate de energie disponibile pe piață.

Competiția la care studenții din Cluj își etalează inovația, a început în 1987. După ce, în 1982, pionierii energiei solare, Hans Tholstrup și Larry Perkins, au pornit într-o aventură conducând o mașină solară construită de ei înșiși, prin Australia, de la vest la est. Inspirat de această realizare și de propria sa viziune de pionierat, Hans Tholstrup i-a îndemnat pe alții să exploreze limitele transportului alimentat de soare. Și astfel s-a născut World Solar Challenge.