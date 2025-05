Studenții de la UTCN, campioni mondiali la poduri din spaghete. O provocare în inginerie

Campioni. Echipa Spaghetti Bridge Building din cadrul Facultății de Construcții a Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) e campioană mondială. Studenții din Cluj au obținut locul I la prestigiosul campionat mondial de structuri realizate din paste făinoase.

Studenții din Cluj, campioni mondiali, au câștigat și premiul pentru inovare

Construirea unui pod din spaghete? Este doar un joc sau este o provocare dată inginerilor? Un pod puternic, în ciuda pastelor din care este făcut, este o sarcină inginerească serioasă.Podul studenților clujeni cântărește 935 grame și a rezistat la o încărcare de 345 kg. Studenții din Cluj au câștigat și premiul pentru inovare. Pentru soluțiile tehnice ingenioase propuse. Lucian Biligan, Valentin Teches, Luca Trisciuc, Lucian Urian, Raul Mureșan și Robert Talpoș. Acestea sunt numele campionilor mondiali.

Studenții din Spaghetti Bridge Building s-au impus la categoria “Bridge” la Campionatul mondial de structuri din paste făinoase “RECCS” din Budapesta." Structura noastră a rezistat la o încărcare de 345 kg, fiind recompensată și cu premiul pentru inovare. Am încheiat astfel un an competițional fabulos câștigând ambele competiții internaționale la care am participat!Mulțumim tuturor celor care s-au implicat, au susținut și au crezut în acest proiect", auspus membrii echipei clujene.

O tradiție de 15 ani în construcția de structuri din paste făinoase la UTCN

Competiția de construcție de poduri din paste își are originile în Marea Britanie. Și are o tradiție de mai multe decenii în mai multe țări europene, asiatice și americane. În Ungaria, Facultatea de Arhitectură și Construcții SZIU Ybl Miklós a fost pionier în domeniu. Studenții lor construiau poduri și în 2004 Universitatea Óbuda s-a alăturat cercului acestor organizatori.

Podul de spaghete construit de studenții clujeni cântărește mai puțin de un kilogram, 935 grame. Are o deschidere de un metru, o înălțime de 60 de centimetri. Construcția lui a durat aproximativ 5 zile. "Această reușită înseamnă enorm pentru Facultatea de Costrucții pentru că reușim să ducem mai departe o tradiție veche de 15 ani în construcția de structuri din paste făinoase. Am reușit în acest an să câștigăm ambele competiții internaționale la care am participat și să obținem în total 4 trofee la acestea”,a declarat profesorul coordonator Cristian Mojolic pentru cluj24.