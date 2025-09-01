Social Stelian Bujduveanu anulează protestul anti-imigranți: „Capitala nu va deveni scena radicalismului”







Primarul General al Municipiului București, Stelian Bujduveanu, a anunțat luni, 1 septembrie 2025, că avizul pentru protestul planificat pe 2 septembrie de către Asociația Noua Dreaptă și Partidul SOS România a fost anulat, după ce autoritățile au constatat că manifestarea ar încălca legislația privind interzicerea mesajelor extremiste și discriminatorii.

Decizia a fost luată în urma unei ședințe de urgență a Comisiei de ordine publică, convocată la Primăria Capitalei, după ce organizatorii au început să promoveze mesaje explicit anti-imigranți, care ar fi putut incita la ură și violență.

Inițial, documentația depusă de organizatori menționa că tema protestului era dezbatarea Strategiei de incluziune a migranților, un document pus în consultare publică de către Primăria Capitalei, dar retras între timp.

Ulterior, mesajele promovate pe rețelele sociale au căpătat un caracter extremist, îndreptat împotriva migranților, ceea ce a atras atenția autorităților.

Analiza Comisiei de ordine publică a arătat că manifestarea ar fi încălcat două acte normative importante:

O.U.G. nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob;

Legea 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, care interzice explicit protestele prin care se propagă idei extremiste și se incită la ură și violență.

„Având în vedere conținutul mesajelor publice, s-a constatat că manifestația nu mai respectă tematica declarată inițial, devenind un eveniment cu risc de incitare la discriminare și violență”, se arată într-un comunicat emis de Primăria Capitalei.

Primarul General a transmis un mesaj ferm, subliniind că Bucureștiul nu va tolera radicalismul și că administrația locală are obligația de a proteja coeziunea socială și siguranța cetățenilor.

„Nu voi permite ca Bucureștiul să fie folosit ca scenă pentru ură și dezbinare. Dreptul la protest este garantat și va fi respectat de fiecare dată, dar nimeni nu are voie să calce în picioare legea și să otrăvească societatea cu mesaje extremiste. Capitala este un oraș european, deschis și solidar – iar asta trebuie apărat cu fermitate”, a declarat Stelian Bujduveanu, primarul general al Municipiului București.

Reprezentanții PMB au transmis că susțin libertatea de exprimare și dreptul la întrunire ca principii fundamentale într-o societate democratică, dar au subliniat că acestea nu pot fi folosite pentru a justifica incitarea la ură, discriminare sau violență.

Primăria Capitalei a precizat că administrația va acționa ferm și legal în orice situație în care siguranța publică, coeziunea socială și drepturile fundamentale ale cetățenilor ar putea fi puse în pericol.

„Bucureștiul este un oraș european, în care diversitatea este respectată și protejată. Incitarea la ură nu poate fi considerată o formă de libertate de exprimare și nu va fi tolerată”, au transmis oficialii municipalității.

Manifestația fusese anunțată de Asociația Noua Dreaptă și Partidul SOS România, fiind programată să aibă loc pe 2 septembrie 2025, în fața Primăriei Generale a Capitalei. Potrivit organizatorilor, tema inițială era legată de opunerea față de Strategia de incluziune a migranților, însă aceasta fusese deja retrasă din dezbaterea publică.

Ulterior, mesajele publice ale organizatorilor au vizat migranții extra-europeni, în special lucrătorii asiatici, ceea ce a generat controverse majore. În ultimele luni, retorica anti-imigranți a fost intensificată în spațiul public de mai multe grupări politice și civice, ceea ce a determinat autoritățile să fie mai vigilente.

Primăria Capitalei a anunțat că a informat Poliția Capitalei și Jandarmeria Română pentru a preveni eventuale manifestații neautorizate. Autoritățile vor supraveghea zona Primăriei Generale pe durata zilei de 2 septembrie, pentru a evita incidentele.

De asemenea, instituțiile de ordine publică vor monitoriza rețelele sociale pentru a identifica eventuale apeluri la participarea la protest, chiar și în lipsa avizului legal.