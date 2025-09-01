Social Zeci de organizații cer CNCD să monitorizeze protestul anti-migranți din București. Tensiuni înaintea manifestației programate pe 2 septembrie







Zeci de asociații civice și personalități publice au transmis o solicitare oficială către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), cerând desemnarea unui raportor care să asiste și să monitorizeze manifestația programată marți, 2 septembrie 2025, în fața Primăriei Capitalei.

Protestul este organizat de Asociația Noua Dreaptă și Partidul S.O.S. România și vizează opoziția față de proiectul „Strategia de incluziune a migranților în municipiul București”.

Organizațiile semnatare consideră că prezența CNCD ar reprezenta un sprijin instituțional important „în fața diseminării mesajelor urii” și ar contribui la prevenirea unor derapaje ce pot transforma migranții „într-un dușman al societății românești”.

În comunicatul comun transmis către CNCD, organizațiile atrag atenția asupra riscului escaladării mesajelor de incitare la discriminare, în contextul în care migranții se află „într-o poziție de inegalitate” în raport cu majoritatea populației.

„În contextul organizării unei manifestații de protest față de migranți ce urmează a se desfășura în data de 2 septembrie 2025, în fața Primăriei Generale a Capitalei, vă adresăm rugămintea de a desemna un reprezentant al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării care să participe în calitate de monitor la acest eveniment”, se arată în comunicat.

Semnatarii avertizează că în spațiul public s-a intensificat propagarea mesajelor discriminatorii și stigmatizante, care pun sub semnul întrebării drepturile fundamentale ale migranților. Printre acestea se numără dreptul la muncă, accesul la condiții de muncă echitabile și dreptul la demnitate personală.

Organizațiile susțin că un raport oficial al CNCD, întocmit după manifestație și însoțit de recomandări adresate autorităților, ar fi necesar pentru a documenta eventualele abateri. Potrivit lor, demersul ar răspunde obligațiilor prevăzute de Ordonanța 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.

Primăria București a confirmat că a aprobat desfășurarea protestului de marți, precizând că solicitarea a fost depusă de Asociația Noua Dreaptă și Partidul S.O.S. România. Conform municipalității, cererea a fost analizată de Comisia de avizare a adunărilor publice, care „nu a identificat motive legale de respingere”.

Evenimentul este programat să înceapă la ora 11:00, în fața sediului Primăriei Generale, iar autorizația prevede participarea a maximum 20 de persoane.

Reprezentanții Primăriei au subliniat însă că aprobarea protestului „nu reprezintă asumarea sau validarea conținutului mesajelor transmise de organizatori”. De asemenea, municipalitatea a amintit că proiectul „Strategia de incluziune a migranților” a fost retras din dezbatere publică.

În anunțul publicat de Noua Dreaptă, organizatorii protestului acuză Primăria că ar intenționa „să inunde Bucureștiul cu imigranți de origine afro-asiatică” și solicită „mobilizarea bucureștenilor” împotriva planului municipalității.

„Acum nu mai e vorba de «bicicliștii» Glovo sau alți muncitori din Pakistan, India, Nepal, Sri Lanka, care oricum, din punct de vedere al Constituției României, se află în mod ilegal pe teritoriul țării, ci este vorba ca în București să fie aduși, împotriva voinței populației, imigranți cu statut incert, dar provenind din populații ne-europene, de rasă exclusiv non-albă”, se arată în textul semnat de Noua Dreaptă.

Declarațiile au atras critici din partea mai multor organizații civice și instituții publice, care consideră că acest tip de mesaj amplifică tensiunile sociale și poate încuraja comportamente discriminatorii.

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” a solicitat Primăriei București, printr-o scrisoare oficială, să revoce autorizarea mitingului. Reprezentanții instituției atrag atenția că apelul la mobilizare „conține formulări explicit discriminatorii și stigmatizante” și reprezintă „o chemare la mobilizare publică împotriva migranților, transformându-i într-un dușman comun”.

Institutul amintește că incitarea la ură și discriminarea sunt interzise atât de Constituția României, cât și de legislația penală, iar participarea la astfel de manifestări poate atrage răspundere juridică.